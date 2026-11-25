Theo truyền thông Mỹ, một ngày sau khi trở lại vị trí CEO Nvidia, ông Jensen Huang đã xin lỗi toàn thể nhân viên vì vi phạm quy tắc ứng xử của công ty, thừa nhận mắc “những sai lầm nghiêm trọng” và cho biết ông đang tham gia trị liệu tâm lý hằng ngày.

Trong cuộc họp kéo dài một giờ với nhân viên ngày 24/11, ông Huang mở đầu bằng lời xin lỗi, trước khi chuyển sang giải thích về sự trở lại của mình và bảo vệ cách thức điều hành Nvidia.

“Tôi đã mắc những sai lầm nghiêm trọng”, ông nói. Nhắc đến vợ, ông Huang thừa nhận: “Tôi đã không chung thủy với Lori, khiến các con tôi tổn thương và, tất nhiên, cũng làm tổn thương tất cả các bạn”.

Ông cho biết mỗi ngày đều dành 90 phút cho việc trị liệu tâm lý, đồng thời nhấn mạnh việc vi phạm quy tắc ứng xử của công ty là “không thể chấp nhận được”, nhất là khi chính ông từng tham gia xây dựng một số quy định này.

Ông Huang nói những hành động của mình đã buộc Hội đồng quản trị Nvidia phải xem xét tương lai của ông tại công ty, dẫn tới quyết định từ chức hồi tháng này.

Cuộc họp ngày 24/11 đánh dấu sự trở lại chính thức của ông Huang sau hai tuần đầy biến động, khiến Nvidia rơi vào tình trạng bất ổn, cổ phiếu công nghệ lao dốc và gây lo ngại đối với đà phát triển của ngành trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Huang từ chức sau khi các thông tin về việc vi phạm quy tắc ứng xử được tiết lộ. Ông có quan hệ tình cảm với một khách hàng, đồng thời là công dân Trung Quốc, Alice Huang. Ông cũng có quan hệ ngoài hôn nhân với một nhân viên cấp dưới trực tiếp tại công ty. Hội đồng quản trị Nvidia khi đó đã nhất trí chấp nhận đơn từ chức của ông.

Mặc dù Phố Wall hoan nghênh quyết định đưa ông Huang trở lại, những câu hỏi về hành vi của vị CEO vẫn còn đó. Ông dự kiến sẽ tham dự một loạt phiên điều trần có thể gây tranh cãi tại Quốc hội Mỹ vào tuần tới.

Trong cuộc họp với nhân viên, ông Huang tìm cách bác bỏ những thông tin về diễn biến hậu trường dẫn tới việc ông được trở lại trước khi Hội đồng quản trị hoàn tất cuộc điều tra về hành vi của mình. Ông nói mình không trở lại vì là một “ông trùm công nghệ” (tech bro) đứng trên pháp luật hay vượt qua các quy tắc ứng xử. Ông cũng phủ nhận việc Tổng thống Donald Trump gây sức ép buộc Hội đồng quản trị Nvidia đưa ông trở lại.

“Điều đó cũng hoàn toàn không đúng”, ông Huang nói trong buổi họp phát trực tiếp. Theo ông, Hội đồng quản trị đã “đánh giá toàn bộ tình hình” và “thu thập các thông tin thực tế”. Hội đồng cũng nhận được những bảo đảm từ chính quyền Tổng thống Trump rằng ông Huang không phải là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Cuộc họp ngày 24/11 cũng là cuộc họp thứ hai tại Nvidia trong vòng 6 ngày. Hôm 19/11, bà Colette Kress, người đảm nhiệm vai trò CEO tạm quyền, đã tìm cách trấn an nhân viên đang bất ổn, khẳng định “tham vọng của Nvidia sẽ không thay đổi”. Bà xuất hiện cùng hơn một chục lãnh đạo công ty, một số người trong đó chia sẻ kế hoạch đưa Nvidia tiếp tục tiến lên trong thời gian không có ông Huang.

Mở đầu cuộc họp ngày 24/11, ông Huang cảm ơn bà Kress cùng đội ngũ lãnh đạo Nvidia, những người ngồi ở hàng ghế đầu, vì đã “làm một công việc tuyệt vời”.

Ông cũng dành lời khen cho Tổng thống Trump, người từng khuyến khích Hội đồng quản trị đưa ông trở lại. Ông Huang nói ông Trump “thực sự, thực sự yêu quý công ty chúng tôi” và “rất tự hào về Nvidia”.

“Những gì ông ấy làm đều xuất phát từ sự yêu mến, ngưỡng mộ và sự ghi nhận đối với một công ty tuyệt vời mà các bạn đã xây dựng”, ông Huang nói.

Ông cho biết sẽ “phục vụ và hỗ trợ Tổng thống để giúp đất nước chúng ta thành công”, nhưng khẳng định điều đó không biến Nvidia thành một công ty mang tính chính trị. “Không hề, dù chỉ một chút”, ông nhấn mạnh, “Chúng tôi là công ty phi chính trị nhất”.

Ông Huang khẳng định trở lại Nvidia là do Hội đồng quản trị nhận thấy quyết định này “vì lợi ích tốt nhất của công ty và các cổ đông”.

Ông cũng nhấn mạnh quyết định của Hội đồng quản trị không đồng nghĩa với việc những nhân viên khác có thể vi phạm quy tắc ứng xử. Điều đó sẽ không “phù hợp” và “không được dung thứ”.

“Đôi khi, tha thứ là điều phù hợp. Đôi khi thì không”, ông nói.

Ông Huang cũng đề cập đến một bài viết của báo The New York Times về phong cách quản lý của mình. Trước đây, ông từng mô tả cách điều hành là “tra tấn các bạn để khiến các bạn trở nên xuất sắc”. Trong nhiều năm, ông đã chỉ trích nhân viên bằng những lời xúc phạm, công kích cá nhân và cả những phát ngôn mang tính bạo lực.

“Tôi có thể đi quá giới hạn”, ông Huang thừa nhận. “Khi tôi đi quá giới hạn, điều đó khiến mọi người tổn thương, hạ thấp họ và làm họ mất đi sự tự tin, khả năng chủ động. Điều đó là không nên”.

Ông cho biết bộ phận nhân sự Nvidia sẽ thu thập phản hồi về ông và gửi báo cáo hằng tháng tới Hội đồng quản trị. Ông muốn bảo đảm có thể “định hướng sự quyết liệt của mình để phục vụ mục tiêu làm cho công ty tốt hơn”.

Ông Huang cũng phản bác những chỉ trích về cơ cấu tổ chức của Nvidia, trong đó ông có hơn 60 cấp dưới trực tiếp. Ông nói không tin vào việc lập kế hoạch kế nhiệm, bởi điều đó có thể hàm ý một số lãnh đạo quan trọng hơn những người khác.

Bảo vệ mô hình quản lý đặc biệt này, ông Huang gọi đó là “niềm tự hào và niềm vui lớn nhất” của mình. Ông cho rằng cơ cấu này giúp Nvidia ra quyết định nhanh, đổi mới thường xuyên và duy trì hoạt động ngay cả khi ông vắng mặt.

“Công ty này được tổ chức để thực thi, thực thi, thực thi và đạt được kết quả tài chính”, ông nói. Ông cho rằng bất kỳ ai trong số 60 lãnh đạo cấp cao của Nvidia đều có thể kế nhiệm mình.

“Đó là định nghĩa của một tổ chức phi thường, chứ không phải một tổ chức mong manh. Tôi sẽ bảo vệ quan điểm đó đến cùng", CEO Nvidia khẳng định.

Nguồn: https://baotintuc.vn/thong-diep-dau-tien-cua-jensen-huang-sau-khi-duoc-phuc-chuc-ceo-nvidia-post1405683.html