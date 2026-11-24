📍 Giá vàng SJC tăng mạnh: Vàng miếng SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng, lên mức 130 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Vàng thế giới phục hồi lên quanh 3.664 USD/ounce.

📍 Giá dầu thế giới giảm sâu: Dầu Brent xuống 89,37 USD/thùng, WTI còn 80,17 USD/thùng trong phiên 23/11, chạm vùng thấp nhất trong khoảng 3 tháng. Trong nước, xăng E5 RON92 giữ mức 18.576 đồng/lít, E10 RON95-III ở mức 19.100 đồng/lít.

📍 Đồng USD mạnh lên: Tỷ giá trung tâm ở mức 25.668 đồng/USD, trong khi chỉ số DXY vượt mốc 104 điểm, phản ánh sức mạnh của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.

📍 VN-Index phục hồi gần 1.700 điểm: Chỉ số đóng cửa phiên 23/11 tại 1.697,14 điểm, tăng 8,35 điểm (+0,49%), chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp. Tuy nhiên, khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 419 tỷ đồng trên HOSE.