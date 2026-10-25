Tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội đánh giá kết quả hoạt động và xác định nhiệm vụ tiếp theo. Trong đó, đổi mới phương thức hoạt động gắn với chuyển đổi số là một trong những nội dung được chú trọng.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả hoạt động Hội và định hướng hỗ trợ sinh viên trong giai đoạn tiếp theo

Thí điểm nền tảng số, hỗ trợ sinh viên ứng dụng A.I.

Nền tảng số Sinh viên Việt Nam được triển khai thí điểm tại TP. Hồ Chí Minh nhằm đổi mới phương thức hoạt động Hội, tăng cường kết nối và hỗ trợ sinh viên. Đây là một nội dung cụ thể trong định hướng gắn phong trào sinh viên với học tập, nghiên cứu khoa học và yêu cầu phát triển của Thành phố.

Các tham luận tại hội nghị tập trung đề xuất giải pháp phát huy vai trò của sinh viên trong triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị về giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong định hướng hoạt động tiếp theo, Hội chú trọng hỗ trợ sinh viên nâng cao năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (A.I.) và khởi nghiệp. Những nội dung này gắn với mục tiêu nâng cao năng lực học tập, nghiên cứu và phát huy đóng góp của sinh viên cho địa phương.

Nội dung trình bày tại hội nghị nhấn mạnh vai trò chủ thể của sinh viên trong kiến tạo chuyển đổi số

Bên cạnh đó, hội nghị tiến hành kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra khóa VII và tri ân các cán bộ Hội thôi nhiệm vụ.

Nâng cao phong trào "Sinh viên 5 tốt", phát huy sáng kiến vì cộng đồng

Trong nửa nhiệm kỳ, phong trào sinh viên tiếp tục gắn với nhiệm vụ học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học. Có 462 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương và 3.480 sinh viên đạt danh hiệu cấp thành phố.

Các đại biểu thực hiện nghi thức triển khai thí điểm Nền tảng số Sinh viên Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Trên cơ sở kết quả đạt được, Hội xác định tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào "Sinh viên 5 tốt", chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống. Hoạt động Hội hướng đến hỗ trợ sinh viên rèn luyện, phát triển năng lực và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Trong khuôn khổ hội nghị, 26 nhóm đề tài về phát triển địa phương thuộc Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2026 được tuyên dương. Đây là những sáng kiến của sinh viên đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố, gắn hoạt động tình nguyện với học tập và nghiên cứu khoa học.

Cùng với việc thí điểm Nền tảng số Sinh viên Việt Nam, các định hướng được đề ra tại hội nghị tập trung vào đổi mới hoạt động Hội và phát huy sáng kiến sinh viên. Việc kết nối học tập, nghiên cứu với nhu cầu thực tế của địa phương tiếp tục là nội dung được chú trọng trong thời gian tới.