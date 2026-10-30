CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thể thao

Thế vận hội Mùa Hè Los Angeles 2028 công bố khẩu hiệu chính thức “Stars Align”

THÙY DƯƠNG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Ban tổ chức Thế vận hội Mùa Hè Los Angeles 2028 chính thức công bố khẩu hiệu “Stars Align”, có nghĩa là “Những vì sao hội tụ”. Thông điệp thể hiện sự giao thoa giữa ngành công nghiệp giải trí Hollywood và sân khấu thể thao lớn nhất thế giới, hướng đến kỳ Olympic diễn ra từ ngày 14 đến 30/7/2028.

“Những vì sao hội tụ” – dấu ấn riêng của Los Angeles

Theo Ban Tổ chức, “Stars Align” khắc họa khoảnh khắc sân khấu Hollywood giao thoa với sân khấu thể thao lớn nhất thế giới. Khẩu hiệu kết nối hai dấu ấn nổi bật của Los Angeles: vị thế trung tâm giải trí, sáng tạo toàn cầu và vai trò thành phố chủ nhà của ngày hội thể thao Olympic.

Thông điệp này cũng gợi lên hình ảnh những cá nhân cùng hội tụ trên một sân khấu chung, nơi các vận động viên đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài, chia sẻ khát vọng và tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Trong bối cảnh Los Angeles là nơi gắn liền với ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood, việc lựa chọn hình ảnh những vì sao tạo nên nét nhận diện riêng cho kỳ Thế vận hội năm 2028.

Thế vận hội mùa hè Los Angeles 2028 công bố khẩu hiệu chính thức “Stars Align” - Ảnh 1.
Thế vận hội mùa hè Los Angeles 2028 công bố khẩu hiệu chính thức “Stars Align” - Ảnh 2.
Thế vận hội mùa hè Los Angeles 2028 công bố khẩu hiệu chính thức “Stars Align” - Ảnh 3.
Thế vận hội mùa hè Los Angeles 2028 công bố khẩu hiệu chính thức “Stars Align” - Ảnh 4.

Ban Tổ chức Los Angeles 2028 chính thức công bố khẩu hiệu “Stars Align” – “Những vì sao hội tụ” – cho Thế vận hội Mùa Hè năm 2028

Khẩu hiệu chính thức là một phần trong cách Ban Tổ chức xây dựng hình ảnh và truyền tải tinh thần của sự kiện đến công chúng quốc tế. Với “Stars Align”, Los Angeles hướng đến việc kết nối bản sắc văn hóa của thành phố với giá trị thể thao, đồng thời tạo nên thông điệp dễ nhận diện cho kỳ Olympic sắp tới.

Tiếp nối truyền thống khẩu hiệu Olympic

Các kỳ Thế vận hội trước đây cũng sử dụng những khẩu hiệu mang thông điệp riêng, gắn với tinh thần và hình ảnh của thành phố đăng cai. Tại Rio 2016, khẩu hiệu “A New World” mang ý nghĩa “Một thế giới mới”. Tokyo 2020 lựa chọn “United by Emotion” – “Gắn kết bằng cảm xúc”, nhấn mạnh sức mạnh kết nối của thể thao. Trong khi đó, Paris 2024 sử dụng “Games Wide Open” – “Thế vận hội rộng mở”, truyền tải tinh thần cởi mở và chào đón.

Việc công bố “Stars Align” đánh dấu thêm một bước trong quá trình chuẩn bị cho Olympic Los Angeles 2028. Thành phố này từng đăng cai Thế vận hội Mùa Hè vào các năm 1932 và 1984, trước khi trở lại với vai trò chủ nhà sau hơn bốn thập kỷ.

Thế vận hội Mùa Hè Los Angeles 2028 dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 30/7/2028, quy tụ các vận động viên hàng đầu thế giới tranh tài ở nhiều môn thể thao. Với khẩu hiệu “Những vì sao hội tụ”, kỳ Olympic sắp tới được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn riêng thông qua sự kết hợp giữa thể thao, văn hóa và bản sắc của thành phố đăng cai.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/o5X4uze0VcQ?si=HiT4KxZaLf1mL-J_

Tin liên quan

Thế vận hội Los Angeles 2028 có thể tạo hơn 40 tỷ USD và hỗ trợ 224.000 việc làm

Thế vận hội Los Angeles 2028 có thể tạo hơn 40 tỷ USD và hỗ trợ 224.000 việc làm

Ước tính các hoạt động liên quan Olympic và Paralympic Los Angeles 2028 có thể tạo ra từ 8,9 tỷ đến 15,6 tỷ USD thu nhập từ lao động, trong khi GDP tăng thêm cho khu vực được dự báo 15,4-24 tỷ USD.

Rafael Nadal trở lại thi đấu biểu diễn tại Mỹ sau hai năm giải nghệ

Rafael Nadal trở lại thi đấu biểu diễn tại Mỹ sau hai năm giải nghệ

(HTV) - Huyền thoại quần vợt Rafael Nadal sẽ góp mặt tại giải biểu diễn The MGM Slam presented by Capital One ở Las Vegas vào ngày 28/2 năm tới. Đây là lần đầu tiên chủ nhân 22 danh hiệu Grand Slam trở lại thi đấu trên đất Mỹ kể từ khi khép lại sự nghiệp chuyên nghiệp cách đây hai năm.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

BIGBANG kết hợp cùng khủng long Dooly tại MAMA Awards 2026

BIGBANG kết hợp cùng khủng long Dooly tại MAMA Awards 2026

Văn hóa - Giải trí 10:10 30/10/2026

(HTV) - BIGBANG sẽ kết hợp cùng nhân vật hoạt hình Dooly trong một sân khấu đặc biệt tại MAMA Awards 2026. Lễ trao giải năm nay còn quy tụ nhóm nhạc Panic, nghệ sĩ đương đại Lee Bae và nhiều tên tuổi K-pop, mở ra những màn kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật và công nghệ.

Âm nhạc truyền thống - Linh hồn của nghệ thuật múa rối nước | Sắc màu Việt Nam

Âm nhạc truyền thống - Linh hồn của nghệ thuật múa rối nước | Sắc màu Việt Nam

Show nổi bật 08:04 30/10/2026

(HTV) - Âm nhạc góp phần tạo nên sức sống cho nghệ thuật múa rối nước, từ việc dẫn dắt câu chuyện đến truyền tải cảm xúc của nhân vật. Trong Sắc màu Việt Nam, nghệ sĩ Đức Quang chia sẻ về vai trò của âm nhạc truyền thống và hành trình gìn giữ, phát huy giá trị di sản dân tộc.

Trò chơi dân gian: Gìn giữ ký ức tuổi thơ, lan tỏa giá trị văn hóa Việt | Sắc màu Việt Nam

Trò chơi dân gian: Gìn giữ ký ức tuổi thơ, lan tỏa giá trị văn hóa Việt | Sắc màu Việt Nam

Show nổi bật 11:08 30/10/2026

(HTV) - Từ ô ăn quan, kéo co đến nhảy sạp, trò chơi dân gian không chỉ lưu giữ ký ức tuổi thơ mà còn phản ánh bản sắc văn hóa dân tộc. Cùng Tiến sĩ, NSƯT Hoàng Duẩn khám phá giá trị truyền thống và cách đưa những trò chơi quen thuộc đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Bỉ: Động vật đón Halloween với những quả bí ngô nhồi

Thế giới 23:31 29/10/2026

(HTV) - Không khí Halloween đang tràn ngập Vườn thú Pairi Daiza ở Bỉ. Từ báo đốm đến khỉ sóc, các cư dân động vật ở đây được thưởng thức những quả bí ngô được chuẩn bị riêng.

Xem thêm