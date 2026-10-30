“Những vì sao hội tụ” – dấu ấn riêng của Los Angeles

Theo Ban Tổ chức, “Stars Align” khắc họa khoảnh khắc sân khấu Hollywood giao thoa với sân khấu thể thao lớn nhất thế giới. Khẩu hiệu kết nối hai dấu ấn nổi bật của Los Angeles: vị thế trung tâm giải trí, sáng tạo toàn cầu và vai trò thành phố chủ nhà của ngày hội thể thao Olympic.

Thông điệp này cũng gợi lên hình ảnh những cá nhân cùng hội tụ trên một sân khấu chung, nơi các vận động viên đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài, chia sẻ khát vọng và tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Trong bối cảnh Los Angeles là nơi gắn liền với ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood, việc lựa chọn hình ảnh những vì sao tạo nên nét nhận diện riêng cho kỳ Thế vận hội năm 2028.

Ban Tổ chức Los Angeles 2028 chính thức công bố khẩu hiệu “Stars Align” – “Những vì sao hội tụ” – cho Thế vận hội Mùa Hè năm 2028

Khẩu hiệu chính thức là một phần trong cách Ban Tổ chức xây dựng hình ảnh và truyền tải tinh thần của sự kiện đến công chúng quốc tế. Với “Stars Align”, Los Angeles hướng đến việc kết nối bản sắc văn hóa của thành phố với giá trị thể thao, đồng thời tạo nên thông điệp dễ nhận diện cho kỳ Olympic sắp tới.

Tiếp nối truyền thống khẩu hiệu Olympic

Các kỳ Thế vận hội trước đây cũng sử dụng những khẩu hiệu mang thông điệp riêng, gắn với tinh thần và hình ảnh của thành phố đăng cai. Tại Rio 2016, khẩu hiệu “A New World” mang ý nghĩa “Một thế giới mới”. Tokyo 2020 lựa chọn “United by Emotion” – “Gắn kết bằng cảm xúc”, nhấn mạnh sức mạnh kết nối của thể thao. Trong khi đó, Paris 2024 sử dụng “Games Wide Open” – “Thế vận hội rộng mở”, truyền tải tinh thần cởi mở và chào đón.

Việc công bố “Stars Align” đánh dấu thêm một bước trong quá trình chuẩn bị cho Olympic Los Angeles 2028. Thành phố này từng đăng cai Thế vận hội Mùa Hè vào các năm 1932 và 1984, trước khi trở lại với vai trò chủ nhà sau hơn bốn thập kỷ.

Thế vận hội Mùa Hè Los Angeles 2028 dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 30/7/2028, quy tụ các vận động viên hàng đầu thế giới tranh tài ở nhiều môn thể thao. Với khẩu hiệu “Những vì sao hội tụ”, kỳ Olympic sắp tới được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn riêng thông qua sự kết hợp giữa thể thao, văn hóa và bản sắc của thành phố đăng cai.

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