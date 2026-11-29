The new gene 2026 có chủ đề "Hành trình bứt phá và kiến tạo thế hệ nghệ sĩ mới"

Với chủ đề "Hành trình bứt phá và kiến tạo thế hệ nghệ sĩ mới", "The new gene 2026" đặt mục tiêu tìm kiếm những tài năng âm nhạc có khả năng hoạt động toàn diện (All-rounder).

Thay vì chỉ thể hiện giọng hát, thí sinh phải có tư duy sáng tác, khả năng trình diễn và bản sắc nghệ thuật riêng. Qua đó, chương trình hướng đến những nghệ sĩ có thể chủ động xây dựng con đường âm nhạc của mình.

Chương trình do diễn viên - MC Võ Tấn Phát dẫn dắt

The new gene 2026: Thử thách sáng tác và định hình cá tính âm nhạc

"The new gene 2026" thu hút hơn 5.500 thí sinh đăng ký trên toàn quốc. Sau quá trình tuyển chọn, 60 gương mặt được lựa chọn bước vào các vòng thi ghi hình. Hành trình gồm những thử thách từ Casting, Audition Stage, Fusion Stage, Identity Stage đến Chung kết.

Ở các vòng thi, thí sinh phải sáng tác, trình diễn cá nhân hoặc kết hợp theo nhóm. Đồng thời, các thử thách đòi hỏi khả năng thích ứng với nhiều phong cách âm nhạc, làm việc tập thể và thể hiện bản lĩnh sân khấu. Những yếu tố này góp phần giúp thí sinh hoàn thiện kỹ năng, khám phá màu sắc nghệ thuật và phát triển tư duy âm nhạc.

Các thành viên thuộc về bốn đội của các mentor: Kai Đinh, Hứa Kim Tuyền, LyLy và 24K.Right

Đồng hành cùng các thí sinh là bốn Mentor gồm Kai Đinh, Hứa Kim Tuyền, LyLy và 24K.Right. Mỗi người mang đến kinh nghiệm, góc nhìn và màu sắc âm nhạc riêng.

Trong khi đó, Giám đốc âm nhạc DuongK đảm nhận định hướng chuyên môn, góp phần xây dựng chất lượng các phần trình diễn. Diễn viên, MC Võ Tấn Phát dẫn dắt chương trình.

Không chỉ tìm kiếm người chiến thắng, "The new gene 2026" hướng đến xây dựng môi trường phát triển tài năng trẻ.

Qua hành trình thi đấu và rèn luyện, chương trình kỳ vọng tạo cơ hội để những gương mặt mới khẳng định bản thân, tiến gần hơn đến con đường hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp.

The new gene 2026 - 21g thứ Sáu hàng tuần trên HTV7, từ ngày 27/11.