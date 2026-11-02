Thạnh Mỹ Tây khởi công 6 dự án chỉnh trang đô thị gần 76 tỷ đồng

Trước áp lực đô thị hóa và những tác động của thời tiết, một số tuyến đường, cụm hẻm và hệ thống thoát nước tại phường Thạnh Mỹ Tây đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Do đó, việc đầu tư nâng cấp hạ tầng nhằm cải thiện điều kiện lưu thông, sinh hoạt và từng bước chỉnh trang diện mạo đô thị trên địa bàn.

Phường Thạnh Mỹ Tây đầu tư gần 76 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng

Lãnh đạo phường Thạnh Mỹ Tây tham dự lễ khởi công nâng cấp hạ tầng trên địa bàn

Được sự chấp thuận và hỗ trợ nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu, phường Thạnh Mỹ Tây tổ chức khởi công 6 dự án nâng cấp, cải tạo đường, vỉa hè và các cụm hẻm trên địa bàn, với tổng mức đầu tư gần 76 tỷ đồng.

Các công trình tập trung nâng cấp nhiều tuyến hẻm và khu dân cư. Trong đó, có cụm hẻm Khu dân cư Lô ABC, hẻm 117 Nguyễn Hữu Cảnh, hẻm 602 Điện Biên Phủ và cụm hẻm kết nối các tuyến Phan Văn Hân, Phan Huy Ôn, Huỳnh Tịnh Của, Huỳnh Mẫn Đạt, Nguyễn Công Trứ và Ngô Tất Tố.

Bên cạnh đó, phường triển khai nâng cấp, cải tạo cụm hẻm 356, 328 (306 cũ), 886 Xô Viết Nghệ Tĩnh và hẻm 441 Điện Biên Phủ. Hai hạng mục còn lại gồm lắp đặt hệ thống thoát nước đường Huỳnh Mẫn Đạt và nâng cấp, cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Văn Thương.

Tập trung cải thiện giao thông và hệ thống thoát nước

Lãnh đạo phường Thạnh Mỹ Tây thực hiện nghi thức khởi công các công trình nâng cấp hạ tầng

Đáng chú ý, dự án lắp đặt hệ thống thoát nước đường Huỳnh Mẫn Đạt hướng đến cải thiện hạ tầng thoát nước tại khu vực. Trong khi đó, các công trình nâng cấp đường và cụm hẻm góp phần khắc phục tình trạng xuống cấp, cải thiện điều kiện lưu thông và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Đồng thời, việc cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Văn Thương cũng là một phần trong kế hoạch chỉnh trang hạ tầng đô thị. Các hạng mục được triển khai không chỉ tập trung vào giao thông mà còn hướng đến cải thiện vệ sinh môi trường và cảnh quan tại các khu dân cư.

Sau khi hoàn thành, 6 dự án được kỳ vọng góp phần cải thiện điều kiện đi lại, hạn chế tình trạng ngập úng, nâng cao vệ sinh môi trường và chỉnh trang mỹ quan đô thị trên địa bàn phường Thạnh Mỹ Tây.

Qua đó, việc đầu tư gần 76 tỷ đồng cho các công trình dân sinh là bước triển khai nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và nâng cao chất lượng sống của người dân.