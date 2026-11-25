Theo Quyết định số 454/QĐ-MTTW-BTT, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành lập 7 Hội đồng tư vấn cùng nhân sự Chủ nhiệm đứng đầu từng Hội đồng, cụ thể gồm:

1. Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật (22 thành viên), do Tiến sĩ Nguyễn Văn Pha (Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội) làm Chủ nhiệm.

2. Hội đồng tư vấn về Kinh tế (19 thành viên), do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên (Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nguyên Viện trưởng Kinh tế Việt Nam) làm Chủ nhiệm.

3. Hội đồng tư vấn về Văn hóa-Xã hội (22 thành viên), do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Bá Trình (Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) làm Chủ nhiệm.

4. Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ (19 thành viên), do Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Tú (Viện trưởng Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội) làm Chủ nhiệm.

5. Hội đồng tư vấn về Dân tộc (23 thành viên), do Tiến sĩ Nguyễn Lâm Thành (nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội) làm Chủ nhiệm.

6. Hội đồng tư vấn về Tôn giáo (23 thành viên), do Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Quang Hưng (Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) làm Chủ nhiệm.

7. Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào (15 thành viên), do Đại sứ Nguyễn Phương Nga (nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) làm Chủ nhiệm.

Về cơ chế tổ chức và hoạt động, các Hội đồng tư vấn quy tụ 143 chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học đầu ngành, chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu các dân tộc và đại diện kiều bào ở nước ngoài.

Trong quá trình hoạt động, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ xem xét điều chỉnh, bổ sung nhân sự phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Các ban, đơn vị thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được phân công làm bộ phận Thường trực giúp việc cho từng Hội đồng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Chủ tịch phụ trách.

Các Hội đồng tư vấn hoạt động theo Quy chế của Ban Thường trực và sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ khóa XI.

Nguồn: https://nhandan.vn/thanh-lap-7-hoi-dong-tu-van-cua-uy-ban-trung-uong-mat-tran-to-quoc-viet-nam-khoa-xi-post1005261.html