Kinh tế số tăng tốc kéo theo nhu cầu kết nối quốc tế

Báo cáo e-Conomy SEA 2026 của Google, Temasek và Bain & Company ước tính tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ giao dịch (GMV) của các lĩnh vực kinh tế số được khảo sát tại Việt Nam đạt 49 tỷ USD năm 2026, tăng 20% so với năm trước và có thể đạt 90 tỷ USD vào năm 2030. Thương mại điện tử tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng. Việc doanh nghiệp mở rộng sử dụng điện toán đám mây, phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) cũng làm tăng nhu cầu kết nối với các trung tâm dữ liệu trong và ngoài nước.

Tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, TP.Hồ Chí Minh và các cụm công nghiệp, cảng biển, logistics của vùng Đông Nam Bộ là những địa bàn có nhu cầu kết nối lớn. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2026, hai dự án trung tâm dữ liệu tại Khu Công nghệ cao TP.HCM có tổng vốn đăng ký gần 1 tỷ USD, chiếm hơn 80% vốn đăng ký cấp mới tại khu này. Tại đây, VNPT cũng đang gấp rút hoàn thành IDC Tân Thuận, hình thành chuỗi kết nối với các IDC lớn trong khu vực và nội địa. Khi các trung tâm dữ liệu, nhà máy và doanh nghiệp tăng cường kết nối với đối tác trong khu vực, nhu cầu về kênh truyền dung lượng lớn, độ trễ thấp và có tuyến dự phòng cũng sẽ tăng.

Với một nhà máy có dây chuyền tại Việt Nam và hệ thống quản trị đặt ở nước ngoài, kết nối quốc tế phục vụ cả đồng bộ dữ liệu sản xuất, giám sát thiết bị và phối hợp với nhà cung ứng. Với doanh nghiệp kho vận, đường truyền ổn định giúp các hệ thống đặt chỗ, theo dõi hàng hóa và xử lý chứng từ trao đổi dữ liệu liên tục. Những nhu cầu này đặt ra yêu cầu có thêm lựa chọn về dung lượng, chất lượng dịch vụ và đường truyền dự phòng ngay từ khi doanh nghiệp thiết kế hệ thống.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP vào năm 2030. Khẳng định vai trò, trách nhiệm của VNPT trong việc thực hiện Nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái nhấn mạnh: Phát triển hạ tầng công nghệ số tiên tiến, trong đó có 5G, trung tâm dữ liệu và các nền tảng số quốc gia, là một trong ba nhiệm vụ ưu tiên của Tập đoàn. Đầu tư thêm tuyến cáp quốc tế góp phần bảo đảm năng lực kết nối cho các hạ tầng và dịch vụ này.

VTS tăng cường năng lực kết nối quốc tế của VNPT

Vũng Tàu là nơi tuyến cáp quang biển quốc tế đầu tiên của Việt Nam cập bờ. Tháng 11/1995, VNPT đưa tuyến Thái Lan – Việt Nam – Hồng Kông (TVH) vào khai thác. VNPT, kết nối tiếp tới hơn 30 hướng trên thế giới. Trong những năm đầu phát triển Internet tại Việt Nam, TVH được khai thác hiệu quả để chuyển tải thông tin quốc tế và còn làm nhiệm vụ dự phòng cho tuyến SMW-3.

Từ kinh nghiệm đầu tư và vận hành TVH, VNPT tiếp tục mở rộng mạng cáp biển. Tập đoàn đã đầu tư, tham gia khai thác các hệ thống AAG, APG, AAE-1, Faster và SJC-2, đồng thời đang triển khai tuyến ALC.

Ở lớp kết nối qua không gian, hệ thống VINASAT-1 và VINASAT-2 bổ sung khả năng cung cấp dịch vụ tại những nơi mạng mặt đất khó vươn tới, như vùng sâu, vùng xa và biển đảo.

Trên đất liền, các kết nối qua biên giới với Trung Quốc, Lào và Campuchia bổ sung hướng truyền dẫn cho mạng quốc tế. Nổi bật là VSTN, tuyến cáp đất liền dài khoảng 3.900 km do VNPT đầu tư 100%, chính thức khai trương ngày 4/8/2025. Tuyến đi qua Việt Nam, Lào, Thái Lan, Malaysia và Singapore, tạo thêm đường truyền độc lập với cáp biển để phân tải và dự phòng; nâng độ tin cậy của mạng quốc tế và mở rộng năng lực phục vụ khách hàng. VNPT tiếp nối định hướng đó bằng việc bổ sung một tuyến cáp biển dung lượng lớn kết nối Việt Nam – Thái Lan – Singapore.

Ở trong nước, VNPT đang vận hành 132.000 trạm BTS 3G/4G/5G; phủ sóng 97% lãnh thổ, 99% dân số, trên địa bàn 34/34 tỉnh thành phố. 30.100 km cáp quang của các tuyến truyền dẫn trong nước có tốc độ cao, dung lượng lớn, tạo thành hệ thống truyền dẫn lưu lượng khép kín toàn bộ lãnh thổ và tới từng nhà thuê bao.

VTS - hệ thống truyền dẫn đa hướng, siêu tốc độ.

VTS có tổng chiều dài khoảng 2.325 km. Tuyến trục dài khoảng 1.147 km, kết nối khu vực Vũng Tàu (TP.HCM) với Changi (Singapore) và có nhánh kết nối tới Thái Lan. VNPT là một trong các Tập đoàn quốc tế và trong nước tham gia dự án. Dung lượng thiết kế là 30 Tbps mỗi đôi sợi. Dung lượng đưa vào khai thác sẽ được kích hoạt theo từng giai đoạn, căn cứ nhu cầu sử dụng và kế hoạch nâng cấp của hệ thống.

Với VTS, đường truyền về Singapore có thể kết nối tiếp tới các nhà mạng và trung tâm dữ liệu tại đó. Việc bổ sung tuyến biển song song với hướng đi Singapore qua cáp đất VSTN cũng giúp VNPT có thêm lựa chọn khi bố trí đường truyền chính và đường truyền dự phòng cho khách hàng.

Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net) là đại diện chủ đầu tư, trực tiếp tổ chức triển khai phần tham gia của VNPT. Tại Việt Nam, VNPT sử dụng hạ tầng trạm cập bờ hiện có và đấu nối dung lượng về mạng VNPT. Tại Singapore, VNPT tham gia đầu tư đường truyền từ trạm cập bờ Changi đến các điểm hiện diện của mình tại Equinix và Global Switch. Cách tổ chức này giúp VNPT chủ động khai thác dung lượng từ mạng trong nước đến các đầu mối kết nối quốc tế.

Từ năng lực dự phòng đến nguồn thu từ kinh doanh hạ tầng

Theo dự báo, dung lượng truyền dẫn quốc tế của VNPT tăng trên 22% mỗi năm trong giai đoạn 2026 đến 2030. VTS sẽ giúp VNPT có thêm dung lượng để phục vụ tăng trưởng và phân tải giữa các hướng truyền dẫn, nhất là khi một tuyến gặp sự cố.

Lưu lượng có thể tăng theo hai hướng: (1) lưu lượng Internet của thuê bao cố định, di động và các nền tảng nội dung; (2) lưu lượng giữa các trung tâm dữ liệu tăng lên trong quá trình khai thác, mở rộng kinh doanh. Dự báo hướng này cũng sẽ gia tăng mạnh và có những yêu cầu khắt khe về chất lượng, độ trễ và khả năng dự phòng.

VTS cũng tạo dư địa để VNPT đẩy mạnh kinh doanh hạ tầng. Bên cạnh các nhà mạng và doanh nghiệp công nghệ, nhóm khách hàng tiềm năng ở phía Nam còn có các doanh nghiệp sản xuất, tài chính và logistics. Nhu cầu của nhóm này có thể tập trung vào kết nối tới hệ thống đặt tại Singapore và kênh dự phòng để duy trì hoạt động.

Với nhà mạng và nhà cung cấp Internet, VNPT có thể cung cấp dung lượng bán buôn để bổ sung tuyến kết nối quốc tế. Với nhà cung cấp đám mây và đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu, cơ hội nằm ở các kênh dung lượng lớn kết nối cơ sở tại Việt Nam với các điểm hiện diện trong khu vực. Với doanh nghiệp có nhà máy, văn phòng hoặc hệ thống ở nhiều nước, VNPT có thể kết hợp kênh quốc tế với mạng trong nước và dịch vụ trung tâm dữ liệu trong cùng một gói cung cấp.

Hoán đổi dung lượng với đối tác cũng giúp VNPT mở rộng hướng kết nối và khai thác hiệu quả phần dung lượng đã đầu tư. Khi kết hợp VTS với cáp đất VSTN, mạng trục trong nước, trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây, VNPT có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ kết nối từ điểm đặt hệ thống tại Việt Nam đến các đầu mối khu vực. Đây là hướng để VNPT nâng độ tin cậy của mạng lưới, mở rộng thị trường khách hàng doanh nghiệp và phát triển nguồn thu dài hạn từ hạ tầng.

Khi thị trường dịch vụ hạ tầng số bùng nổ, việc đầu tư mở rộng thêm lưu lượng đi quốc tế của VNPT/VNPT Net là bước đi quan trọng, nhưng tầm nhìn xa hơn chính là việc khai thác có hiệu quả hạ tầng đầu tư cả lưu lượng và vận hành khai thác, đáp ứng ngày càng tốt hơn trải nghiệm khách hàng và nâng cao vị thế, uy tín của VNPT cả trong nước và quốc tế./.