Ngân hàng RBC Capital Markets dự báo hai bên có thể công bố thỏa thuận ngay đầu năm 2027, trong khi các ủy ban đặc biệt của hai công ty đã được thành lập để thương lượng các điều kiện giao dịch.

Biểu tượng của Tập đoàn SpaceX tại cổng vào trung tâm vũ trụ Brownsville ở Texas (Mỹ). Ảnh: TTXVN

Theo RBC, kết quả kinh doanh quý III và triển vọng tăng trưởng tích cực của SpaceX có thể giúp thuyết phục cổ đông Tesla ủng hộ việc sáp nhập. Tuy nhiên, trở ngại lớn nằm ở cơ cấu quyền biểu quyết: ông Musk kiểm soát khoảng 84% quyền biểu quyết tại SpaceX nhưng chỉ nắm khoảng 20% tại Tesla. RBC cho rằng cổ đông Tesla có thể chấp nhận mức định giá khoảng 480 USD/cổ phiếu, tương đương mức định giá cộng gộp các mảng kinh doanh với phần giá trị tăng thêm khoảng 15%.

Theo The Financial Times, Tesla đã thành lập ủy ban gồm ba thành viên Robyn Denholm, Kathleen Wilson-Thompson và Jack Hartung; phía SpaceX có hai đại diện Roelof Botha và Randy Glein. Các ủy ban đang xem xét phương án sáp nhập hoàn toàn bằng cổ phiếu, với mục tiêu đạt thỏa thuận trước khi kết thúc năm 2026. Tuy nhiên, thông báo chính thức có thể phải chờ sau cuộc họp cổ đông thường niên của Tesla dự kiến vào ngày 3/12 tới. Giao dịch cũng có thể cần một cuộc họp cổ đông riêng để thông qua.

Các ngân hàng Morgan Stanley và Goldman Sachs đang tư vấn cho SpaceX, trong khi Evercore hỗ trợ Tesla. Những lĩnh vực có thể tạo lợi ích kết hợp giữa hai tập đoàn gồm phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), thiết kế chip, trung tâm dữ liệu, công nghệ tên lửa, robot và năng lượng mặt trời. Trong đó, dự án sản xuất chip Terafab được RBC đánh giá có ý nghĩa quan trọng, nhất là đối với kế hoạch mở rộng sản xuất robot Optimus của Tesla.

Tuy nhiên, cơ cấu định giá và phân chia quyền sở hữu có thể gây tranh cãi. Theo RBC, cổ đông SpaceX có thể đóng góp phần lớn giá trị kinh tế vào công ty sau sáp nhập nhưng nắm dưới 50% cổ phần, khiến một bộ phận nhà đầu tư có thể phản đối.

Tại hội nghị DealBook Summit của The New York Times vào tuần trước, ông Musk khẳng định không có ý định thúc đẩy sáp nhập bằng mọi giá và nhấn mạnh giao dịch phải được cổ đông chấp thuận. Ông cũng cho biết không thể buộc các cổ đông tham gia một thương vụ không mang lại lợi ích kinh tế cho họ, do nguy cơ phát sinh kiện tụng.

Một cửa hàng Tesla ở San Mateo, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Những lo ngại pháp lý một phần xuất phát từ thương vụ Tesla mua lại SolarCity năm 2016 với giá khoảng 2,6 tỷ USD. Khi đó, ông Musk vừa là Chủ tịch SolarCity vừa là cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp. Một số cổ đông Tesla đã khởi kiện, cáo buộc giao dịch nhằm cứu một công ty gặp khó khăn tài chính. Tòa án Delaware sau đó kết luận thương vụ công bằng, trong khi một số thành viên hội đồng quản trị Tesla đạt thỏa thuận dàn xếp trị giá 60 triệu USD mà không thừa nhận sai phạm.

Các giao dịch trước đây giữa những doanh nghiệp do ông Musk kiểm soát cũng làm gia tăng quan ngại về xung đột lợi ích và trách nhiệm đối với cổ đông. Năm 2025, xAI mua lại nền tảng X; đầu năm 2026, Tesla công bố đầu tư 2 tỷ USD vào xAI, trước khi SpaceX tiếp tục mua lại công ty này với giá trị ước tính khoảng 250 tỷ USD.

Giới phân tích cho rằng thương vụ Tesla-SpaceX có thể đối mặt với sự giám sát pháp lý và chính trị, nhất là khi đảng Dân chủ chuẩn bị nắm quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ từ tháng 1/2027. Các vấn đề về định giá tài sản, quyền lợi cổ đông và những giao dịch giữa các công ty cùng thuộc quyền kiểm soát của ông Musk có thể trở thành trọng tâm tranh luận.

Về triển vọng, RBC hiện đánh giá tích cực đối với cả Tesla và SpaceX, với giá mục tiêu lần lượt là 480 USD và 225 USD/cổ phiếu. Chuyên gia Dan Ives thuộc Wedbush Securities ước tính khả năng hai tập đoàn sáp nhập trong năm 2027 ở mức 80-85%. Trong khi đó, nền tảng dự đoán Polymarket ghi nhận xác suất Tesla và SpaceX công bố sáp nhập trước cuối năm 2026 chỉ ở mức 28%.

Nguồn: https://baotintuc.vn/tesla-va-spacex-co-the-sap-nhap-vao-dau-nam-2027-post1405696.html