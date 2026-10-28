Taylor Swift gia nhập Đại sảnh Danh vọng các Nhà soạn nhạc Nashville

Taylor Swift và hành trình bắt đầu từ Nashville

Lễ vinh danh diễn ra tại Nashville, bang Tennessee (Mỹ), với sáu gương mặt được xướng tên gồm Taylor Swift, Lyle Lovett, Shawn Camp, Lee Thomas Miller, Bruce Channel và J.I. Allison. Mỗi nghệ sĩ có dấu ấn riêng trong nền âm nhạc Mỹ, từ nhạc đồng quê đến rock and roll.

Đây là lần thứ hai trong năm Taylor Swift được ghi danh vào một đại sảnh danh vọng (Ảnh: AP)

Nữ ca sĩ bắt đầu xây dựng sự nghiệp sáng tác từ khi còn ở tuổi thiếu niên, với sự hỗ trợ của gia đình. Mẹ cô từng đưa con gái từ trường trung học đến Music Row, khu vực tập trung nhiều công ty âm nhạc và đơn vị xuất bản tại Nashville.

Tại đây, Swift có cơ hội phát triển kỹ năng sáng tác và hợp tác với nhạc sĩ Liz Rose. Sau đó, cô gặp nhà sản xuất Nathan Chapman, người góp phần định hình album đầu tay mang tên Taylor Swift, phát hành năm 2006.

Những năm tháng đầu tiên tại Nashville đã giúp Swift xây dựng nền tảng sáng tác vững chắc. Nữ ca sĩ cho biết các nguyên tắc căn bản học được từ nhạc đồng quê đã hỗ trợ cô chuyển đổi giữa nhiều thể loại âm nhạc trong sự nghiệp sau này. Tại buổi lễ, ca sĩ Brad Paisley giới thiệu Swift là “tiếng nói của một thế hệ”.

Tại buổi lễ, Lainey Wilson trình diễn phiên bản bluegrass của ca khúc Love Story, một trong những bản hit nổi bật của Taylor Swift (Ảnh: AP)



Những nhạc sĩ để lại dấu ấn trong âm nhạc Mỹ

Bên cạnh Taylor Swift, các nghệ sĩ được vinh danh đều có những đóng góp đáng chú ý cho nền âm nhạc Mỹ.

Lyle Lovett phát biểu tại buổi lễ vinh danh Đại sảnh Danh vọng các Nhà soạn nhạc Nashville (Ảnh: AP)

Lyle Lovett được biết đến với phong cách âm nhạc kết hợp nhiều thể loại. Shawn Camp là tác giả của nhiều ca khúc được các nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện, trong đó có Garth Brooks, Brooks & Dunn, Blake Shelton và George Strait.

Lee Thomas Miller đồng sáng tác những ca khúc như You're Gonna Miss This và In Color. Trong khi đó, Bruce Channel gắn liền với ca khúc Hey! Baby!, tác phẩm từng xuất hiện trong bộ phim Dirty Dancing.

J.I. Allison là thành viên ban nhạc The Crickets, đồng sáng tác hai ca khúc nổi tiếng That'll Be the Day và Peggy Sue. Những sáng tác này góp phần tạo nên dấu ấn của ban nhạc trong lịch sử nhạc rock and roll.

Cũng tại sự kiện, George Strait (giữa) nhận giải Career Maker Award nhằm ghi nhận những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy sự nghiệp của các nghệ sĩ khác (Ảnh: AP)

Việc Taylor Swift được vinh danh bên cạnh những nhạc sĩ thuộc nhiều thế hệ cho thấy hành trình phát triển của cô gắn liền với truyền thống sáng tác tại Nashville. Từ những bước đi đầu tiên ở tuổi 14, đến vị thế của một nghệ sĩ có khả năng kết hợp nhiều dòng nhạc, Swift tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong nền âm nhạc đương đại.

Nguồn tin: Kristin M. Hall / AP