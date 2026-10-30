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Văn hóa - Giải trí

Taylor Swift được cho là đã đốt 11 xe tải đồ trang trí đám cưới

HOÀNG HẠNH, HOÀNG ANH
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(HTV) - Đồ trang trí đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce ước tính có trị giá 30 triệu USD bị cáo buộc đã được đưa đi tiêu hủy ngay sau buổi lễ. Theo nguồn tin tại Mỹ, 11 xe tải chở các vật dụng thiết kế riêng được vận chuyển đến Pennsylvania, làm dấy lên tranh luận về sự xa hoa và cách xử lý tài nguyên.

11 xe tải đồ trang trí của Taylor Swift được cho là đã bị đốt bỏ

Mới đây, đội ngũ tổ chức đám cưới của Taylor Swift và cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce được cho là đã yêu cầu xử lý toàn bộ đồ trang trí sau buổi lễ. Một nguồn tin tiết lộ các vật dụng được vận chuyển đến Pennsylvania trước khi bị đốt hoặc tiêu hủy.

Taylor Swift gây chú ý khi đốt 11 xe tải đồ trang trí đám cưới - Ảnh 1.

Taylor Swift và Travis Kelce trở thành tâm điểm chú ý sau những thông tin xoay quanh đám cưới xa hoa trị giá hàng chục triệu USD (Ảnh:Page Six)

Nguồn tin cho biết khoảng 11 xe tải cỡ lớn đã được sử dụng để vận chuyển các cấu trúc trang trí từ New York. Khối lượng vật dụng lớn đến mức việc đưa toàn bộ chúng trở lại nơi sản xuất rồi xử lý khiến người trong cuộc cũng bất ngờ.

Theo lời kể được đăng tải, mục đích của việc này là tránh để các món đồ bị lấy cắp, bán lại hay đưa ra đấu giá. Những vật dụng được thiết kế riêng cho đám cưới bao gồm các cấu trúc mô phỏng khu vườn và đồ trang trí mang dấu ấn hai chữ T lồng vào nhau.

Taylor Swift gây chú ý khi đốt 11 xe tải đồ trang trí đám cưới - Ảnh 2.

Nhiều hạng mục trang trí được cho là phục vụ riêng cho buổi lễ, khiến việc xử lý sau sự kiện trở thành chủ đề được quan tâm (Ảnh: Page Six)

Tuy nhiên, thông tin về việc tiêu hủy hiện chủ yếu dựa trên lời kể của nguồn tin ẩn danh. Đại diện của Taylor Swift và địa điểm tổ chức đám cưới vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận . Vì vậy, vẫn chưa có xác nhận chính thức về toàn bộ quá trình xử lý số đồ trang trí này.

Đám cưới xa hoa với nhiều ý tưởng tốn kém

Theo các thông tin được truyền thông Mỹ đăng tải trước đó, Taylor Swift và Travis Kelce đã tổ chức hôn lễ tại Madison Square Garden, New York, vào ngày 3/7, với hơn 1.000 khách mời.

Không gian bên trong địa điểm này được trang trí theo phong cách khu vườn, với cây xanh và những cấu trúc được thiết kế riêng nhằm tạo nên khung cảnh khác biệt cho buổi lễ.

Taylor Swift gây chú ý khi đốt 11 xe tải đồ trang trí đám cưới - Ảnh 3.
Taylor Swift gây chú ý khi đốt 11 xe tải đồ trang trí đám cưới - Ảnh 4.

Từ thiết kế không gian đến các hạng mục trang trí, đám cưới của cặp đôi trở thành đề tài được bàn luận trên mạng xã hội (Ảnh: Page Six)

Chi phí đám cưới được ước tính khoảng 30 triệu USD. Con số này là ước tính được báo chí dẫn lại, không phải khoản chi đã được cặp đôi công bố chính thức.

Một số ý tưởng trang trí được cho là đã phải điều chỉnh trước ngày tổ chức. Kế hoạch xây dựng vòng quay ngựa gỗ hai tầng trị giá khoảng 7 triệu USD đã bị loại bỏ vì chi phí quá cao. Thay vào đó, khu vực trò chơi được bố trí trong một chiếc lều lớn. 

Taylor Swift gây chú ý khi đốt 11 xe tải đồ trang trí đám cưới - Ảnh 5.

Nhiều hạng mục trang trí được cho là phục vụ riêng cho buổi lễ, khiến việc xử lý sau sự kiện trở thành chủ đề được quan tâm (Ảnh: Page Six)

Taylor Swift được cho là trực tiếp tham gia vào quá trình lên ý tưởng và thiết kế đám cưới, thay vì chỉ phê duyệt phương án do đội ngũ tổ chức đề xuất. Dù vậy, nguồn tin cũng nhấn mạnh nữ ca sĩ không trực tiếp đưa ra yêu cầu đốt bỏ đồ trang trí.

Tranh luận về sự xa hoa và việc xử lý đồ trang trí của Taylor Swift

Thông tin về số lượng xe tải và cách xử lý đồ trang trí nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến đặt ra về lượng vật liệu bị loại bỏ sau sự kiện chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, đặc biệt khi nhiều cấu trúc được thiết kế riêng và có thể khó tái sử dụng nguyên trạng.

Bên cạnh đó, việc giữ kín các vật dụng liên quan đến đám cưới cũng cho thấy nỗ lực bảo vệ tính riêng tư của một sự kiện có sức hút truyền thông lớn. 

Taylor Swift gây chú ý khi đốt 11 xe tải đồ trang trí đám cưới - Ảnh 6.

Việc tiêu hủy đồ trang trí hiện vẫn là thông tin do truyền thông dẫn lại, chưa được cặp đôi xác nhận chính thức (Ảnh: Page Six)

Với những ngôi sao sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, các món đồ lưu niệm từ đám cưới có thể trở thành vật phẩm được săn tìm hoặc mua bán trên thị trường.

Hiện chưa có thông tin xác nhận độc lập về địa điểm, quy trình và toàn bộ số lượng vật dụng thực sự bị đốt bỏ. 

Nguồn tin: Page Six

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