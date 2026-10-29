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Thế giới

Tây Ban Nha thông báo quốc tang 3 ngày sau thảm kịch đường sắt

MẠNH LINH, ANH THƯ
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(HTV) - Từ ngày 29/10, chính phủ của Thủ tướng Pedro Sánchez thông báo quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn giữa hai đoàn tàu cao tốc hôm 28/10.

Theo giới chức, vụ va chạm đã khiến ít nhất 69 người thiệt mạng và 107 người bị thương, trong đó có 18 người nguy kịch. Các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm thêm thi thể trong đống đổ nát.

Tây Ban Nha thông báo quốc tang 3 ngày sau thảm kịch đường sắt - Ảnh 1.

Trực thăng cứu hộ hạ cánh xuống một bãi đất trống gần hiện trường vụ tai nạn giữa hai đoàn tàu cao tốc. Vụ va chạm kinh hoàng đã khiến ít nhất 69 người thiệt mạng và 107 người bị thương

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Tây Ban Nha cho biết vụ va chạm xảy ra sau khi một đoàn tàu của hãng RENFE được phép tiếp tục hành trình, bất chấp tín hiệu đèn đỏ đang bật do có một đoàn tàu khác của hãng IRYO đang dừng phía trước.

Tây Ban Nha thông báo quốc tang 3 ngày sau thảm kịch đường sắt - Ảnh 2.

Xe cứu hỏa và lực lượng cứu hộ được huy động khẩn trương tại khu vực xảy ra thảm kịch. Hiện các nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thêm thi thể nạn nhân trong đống đổ nát

Ông Oscar Puente - Bộ trưởng Bộ Giao thông Tây Ban Nha cho biết: "Hệ thống điều khiển tín hiệu tại nhà ga Urda đã gặp sự cố do lỗi hệ thống thông tin liên lạc máy tính. Điều này khiến tất cả các đoàn tàu đang di chuyển phải tự động dừng lại. Tuy nhiên, đoàn tàu của RENFE đã nhận được lệnh tiếp tục hành trình mà không kèm theo bất kỳ hạn chế tốc độ nào".

Tây Ban Nha thông báo quốc tang 3 ngày sau thảm kịch đường sắt - Ảnh 3.

Các nhân viên cứu hộ và y tế túc trực bên ngoài trực thăng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Trong số các nạn nhân bị thương, hiện có 18 người đang trong tình trạng nguy kịch

Đây là vụ tai nạn đường sắt gây tử vong thứ hai tại Tây Ban Nha trong năm nay, đồng thời là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất tại châu Âu kể từ năm 2013.

Tây Ban Nha thông báo quốc tang 3 ngày sau thảm kịch đường sắt - Ảnh 4.

Trực thăng cứu hộ hoạt động trên bầu trời khu vực xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất châu Âu kể từ năm 2013. Chính phủ Tây Ban Nha đã thông báo quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân xấu số

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