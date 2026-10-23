Lực lượng phối hợp gồm nhiều cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện và chặn bắt tàu MT Global 168 tại eo biển Malacca, sau khi ghi nhận phương tiện này có nhiều bất thường.

1,16 tấn ketamine thu giữ được trên một tàu chở dầu đến từ Malaysia

Số ma túy trên được chia thành 58 bao tải, ước tính trị giá khoảng 3.480 tỷ rupiah, tương đương 192,64 triệu đôla Mỹ.

Nhà chức trách đã bắt giữ 8 nghi phạm, bao gồm 7 công dân Indonesia và một công dân Đài Loan (Trung Quốc), trong đó có thuyền trưởng, các kỹ sư và thợ máy của tàu.

Lực lượng chức năng bắt giữ được 8 nghi phạm trên tàu chở dầu

Chiến dịch này diễn ra dưới sự phối hợp bí mật giữa các đơn vị nghiệp vụ nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi buôn lậu gây đe dọa nghiêm trọng tới an ninh Indonesia.



