Nhật Bản phóng tàu thăm dò mặt trăng của sao Hỏa

Tàu sẽ lấy các mẫu vật và đưa trở về trái đất để giải mã nguyên nhân vì sao hành tinh Đỏ lại có đến 2 mặt trăng.

Tàu vũ trụ mang tên Thám hiểm Mặt trăng Sao Hỏa của Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã rời bệ phóng trên tên lửa H3 từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima.

Nhật Bản phóng tàu vũ trụ không người lái bằng tên lửa H3 từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima ngày 20/10, hướng tới mặt trăng Phobos của sao Hỏa

Sứ mệnh được kỳ vọng sẽ trở thành chuyến thám hiểm đầu tiên thu thập mẫu vật từ Phobos.

Phobos quay quanh sao Hỏa ba vòng mỗi ngày. Thiên thể này có hình dạng không đều với kích thước 27 x 22 x 18 km và di chuyển trên quỹ đạo cách bề mặt sao Hỏa khoảng 6.000 km.

Tàu vũ trụ JAXA dự kiến tiếp cận sao Hỏa vào tháng 8/2027 và mang ít nhất 10 gram vật chất từ mặt trăng Phobos về Trái Đất vào năm 2031

Tàu vũ trụ dự kiến sẽ tiếp cận quỹ đạo sao Hỏa vào tháng 8/2027 và mang các mẫu vật trở lại trái đất vào năm 2031. JAXA đặt mục tiêu thu thập ít nhất 10 gram vật chất từ bề mặt của Phobos để mang về nghiên cứu.

JAXA hy vọng sứ mệnh này sẽ làm sáng tỏ nguồn gốc của hai mặt trăng xoay quanh sao Hỏa, đồng thời giúp giới khoa học hiểu sâu hơn về những giai đoạn hình thành ban đầu của hệ mặt trời.