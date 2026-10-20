CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thế giới

Nhật Bản phóng tàu thăm dò mặt trăng của sao Hỏa

XUÂN MAI, THANH MAI, HOÀNG YẾN
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Nhật Bản đã phóng tàu vũ trụ không người lái hướng tới mặt trăng Phobos thuộc sao Hỏa vào ngày 20/10.

Tàu sẽ lấy các mẫu vật và đưa trở về trái đất để giải mã nguyên nhân vì sao hành tinh Đỏ lại có đến 2 mặt trăng.

Tàu vũ trụ mang tên Thám hiểm Mặt trăng Sao Hỏa của Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã rời bệ phóng trên tên lửa H3 từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima.

Nhật Bản phóng tàu thăm dò mặt trăng của sao Hỏa - Ảnh 1.
Nhật Bản phóng tàu thăm dò mặt trăng của sao Hỏa - Ảnh 2.

Nhật Bản phóng tàu vũ trụ không người lái bằng tên lửa H3 từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima ngày 20/10, hướng tới mặt trăng Phobos của sao Hỏa

Sứ mệnh được kỳ vọng sẽ trở thành chuyến thám hiểm đầu tiên thu thập mẫu vật từ Phobos.

Phobos quay quanh sao Hỏa ba vòng mỗi ngày. Thiên thể này có hình dạng không đều với kích thước 27 x 22 x 18 km và di chuyển trên quỹ đạo cách bề mặt sao Hỏa khoảng 6.000 km.

Nhật Bản phóng tàu thăm dò mặt trăng của sao Hỏa - Ảnh 3.

Tàu vũ trụ JAXA dự kiến tiếp cận sao Hỏa vào tháng 8/2027 và mang ít nhất 10 gram vật chất từ mặt trăng Phobos về Trái Đất vào năm 2031

Tàu vũ trụ dự kiến sẽ tiếp cận quỹ đạo sao Hỏa vào tháng 8/2027 và mang các mẫu vật trở lại trái đất vào năm 2031. JAXA đặt mục tiêu thu thập ít nhất 10 gram vật chất từ bề mặt của Phobos để mang về nghiên cứu.

JAXA hy vọng sứ mệnh này sẽ làm sáng tỏ nguồn gốc của hai mặt trăng xoay quanh sao Hỏa, đồng thời giúp giới khoa học hiểu sâu hơn về những giai đoạn hình thành ban đầu của hệ mặt trời.

Tin liên quan

Tàu vũ trụ Psyche của NASA bay qua sao Hỏa

Tàu vũ trụ Psyche của NASA bay qua sao Hỏa

(HTV) - Tàu vũ trụ Psyche của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA vừa hoàn thành việc bay qua sao Hỏa. Trong quá trình này, đội ngũ kỹ thuật đã ghi lại hàng ngàn bức ảnh rõ nét bề mặt của sao Hỏa.

Máy ảnh kỹ thuật số lớn nhất thế giới bắt đầu khảo sát vũ trụ

Máy ảnh kỹ thuật số lớn nhất thế giới bắt đầu khảo sát vũ trụ

(HTV) - Máy ảnh kỹ thuật số lớn nhất thế giới đã chính thức đi vào hoạt động, bắt đầu ghi lại hình ảnh góc khuất của vũ trụ.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Kiều Minh Tuấn khiến anh em ngỡ ngàng vì tài tính toán quá bá khí | 2 Ngày 1 Đêm

Kiều Minh Tuấn khiến anh em ngỡ ngàng vì tài tính toán quá bá khí | 2 Ngày 1 Đêm

Show nổi bật 15:30 20/10/2026

(HTV) - Trong thử thách Rừng trúc dưỡng trí ở tập 8 2 Ngày 1 Đêm 5, Kiều Minh Tuấn gây ấn tượng với khả năng tính toán nhanh và tư duy logic. Màn thể hiện của nam diễn viên giúp đội MGU đạt kết quả sát với mục tiêu 2026, qua đó giành phần thưởng là bữa trưa với các món đặc sản Tây Bắc.

Gả kim thoa: Điền Hi Vi thử sức với hai thân phận đối lập

Gả kim thoa: Điền Hi Vi thử sức với hai thân phận đối lập

Văn hóa - Giải trí 17:01 20/10/2026

(HTV) - Phát sóng trên CCTV-8 và nền tảng trực tuyến Youku, phim cổ trang Gả Kim Thoa thu hút sự chú ý với câu chuyện tráo đổi thân phận, hôn nhân thay thế và màn hóa thân hai vai đối lập của Điền Hi Vi.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn: Nhịp chính cập bến Bạch Đằng, chờ hợp long ngày 21/10

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn: Nhịp chính cập bến Bạch Đằng, chờ hợp long ngày 21/10

Xã hội 12:11 20/10/2026

(HTV) – Lúc 14 giờ 30 ngày 19/10, sà lan chở tổ hợp kết cấu nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã cập bến công trường khu vực Bến Bạch Đằng – Thủ Thiêm, TP.HCM, sau hành trình đường thủy dài 124 km từ Vũng Tàu.

Một người tử vong sau va chạm giữa xe máy và xe buýt ở Hà Nội

Một người tử vong sau va chạm giữa xe máy và xe buýt ở Hà Nội

Thời sự 13:14 20/10/2026

Vụ tai nạn giữa xe máy và xe buýt trên đường Xuân Thủy sáng 20/10 khiến một người tử vong.

Xem thêm