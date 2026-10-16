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Văn hóa - Giải trí

Nhóm nhạc A2O Lite dẫn đầu bảng xếp hạng Melon sau hơn một ngày ra mắt

THÙY DƯƠNG, BẢO QUYÊN
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(HTV) - Nhóm nhạc A2O Lite, dưới sự dẫn dắt của cựu lãnh đạo SM Entertainment Lee Soo-man, vừa tạo dấu ấn tại Hàn Quốc. Chỉ sau 29 giờ phát hành đĩa đơn đầu tay “Neon”, nhóm đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Top 100 của nền tảng nhạc số Melon.

Thành tích của A2O hiếm có của tân binh trên nền tảng nhạc số Hàn Quốc

Theo dữ liệu công bố ngày 15/10, đĩa đơn kỹ thuật số đầu tay "Neon" của nhóm nhạc A2O Lite đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Top 100 của nền tảng phát nhạc trực tuyến Melon. Thành tích được xác lập lúc 23g ngày 14/10, chỉ 29 giờ sau khi ca khúc phát hành.

Nhóm nhạc A2O Lite của Lee Soo-man dẫn đầu bảng xếp hạng Melon sau hơn một ngày ra mắt - Ảnh 1.

Nhóm nhạc A2O Lite vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Top 100 của Melon chỉ sau 29 giờ phát hành ca khúc đầu tay "Neon" (Ảnh: Yonhap News)

Việc một nhóm nhạc tân binh giành vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Melon trong vòng chưa đầy hai ngày kể từ khi ra mắt được đánh giá là hiện tượng hiếm gặp tại thị trường K-pop. Đến sáng 15/10, ca khúc "Neon" tụt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Tính đến 10g cùng ngày, bài hát "I'm Gonna Toesa (feat. Kian84)" của nữ ca sĩ Soyeon đã quay trở lại vị trí dẫn đầu.

Đi ngược "công thức thịnh hành" của K-pop hiện đại

Kết quả nhạc số của nhóm nhạc A2O Lite thu hút sự chú ý của giới chuyên môn qua ca khúc "Neon". Đây là ca khúc được đánh giá đi ngược "công thức" thành công phổ biến của ngành công nghiệp K-pop những năm gần đây.

Ca khúc tập trung vào những yếu tố mang đậm dấu ấn của các thế hệ K-pop trước đây như vũ đạo đồng đều, trang phục biểu diễn đồng bộ, phô diễn quãng giọng cao cùng các đoạn nhảy chuyển tiếp.

Nhóm nhạc A2O Lite của Lee Soo-man dẫn đầu bảng xếp hạng Melon sau hơn một ngày ra mắt - Ảnh 2.

Ca khúc "Neon" của nhóm nhạc A2O Lite vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Top 100 của Melon sau 29 giờ phát hành (Ảnh: Chụp màn hình MV "Neon" / A2O LITE)

Đứng sau quá trình sản xuất "Neon" là Yoo Young-jin, nhà sản xuất âm nhạc từng gắn bó lâu năm với Lee Soo-man tại SM Entertainment và tạo nên nhiều bản nhạc cho các nghệ sĩ như H.O.T., BoA, TVXQ, Girls' Generation, SHINee và aespa.

Bên cạnh âm nhạc, ngoại hình của các thành viên A2O Lite cũng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều khán giả nhận xét các cô gái có nét giống những nghệ sĩ từng hoạt động tại SM Entertainment. Thành viên Aijing được so sánh với BoA thời mới ra mắt, trong khi Oa gợi nhớ đến Eugene (S.E.S.) và Jessica (Girls' Generation).

Nhóm nhạc A2O Lite của Lee Soo-man dẫn đầu bảng xếp hạng Melon sau hơn một ngày ra mắt - Ảnh 3.
Nhóm nhạc A2O Lite của Lee Soo-man dẫn đầu bảng xếp hạng Melon sau hơn một ngày ra mắt - Ảnh 4.

Ngoại hình của thành viên Aijing (bên trái) và thành viên Oa (bên phải) khiến khán giả gợi nhớ đến hình ảnh của các nghệ sĩ từng thuộc SM Entertainment (Ảnh: A2O LITE)

Bước đi mới của Lee Soo-man sau khi hết hạn thỏa thuận 

Nhóm nhạc A2O Lite gồm 9 thành viên đa quốc tịch đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Thái Lan, trực thuộc công ty giải trí A2O Entertainment do Lee Soo-man sáng lập sau khi rời SM Entertainment.

Nhóm nhạc A2O Lite của Lee Soo-man dẫn đầu bảng xếp hạng Melon sau hơn một ngày ra mắt - Ảnh 5.

Cựu lãnh đạo SM Entertainment Lee Soo-man chính thức tái xuất thị trường K-pop thông qua công ty mới A2O Entertainment (Ảnh: Yonhap News)

Trước đó, vào ngày 12/10, tại buổi ra mắt truyền thông tổ chức ở trung tâm hội nghị KINTEX (thành phố Goyang, gần thủ đô Seoul), Lee Soo-man đã giới thiệu nhóm nhạc nữ tân binh A2O Lite và nhóm nhạc nam 15 thành viên mang tên A2O Soul.

Nhóm nhạc A2O Lite của Lee Soo-man dẫn đầu bảng xếp hạng Melon sau hơn một ngày ra mắt - Ảnh 6.

Nhóm nhạc nam 15 thành viên A2O Soul cũng được Lee Soo-man giới thiệu trong buổi ra mắt truyền thông (Ảnh: Yonhap News)

Sự kiện này đánh dấu màn tái xuất chính thức của Lee Soo-man tại thị trường K-pop. Trước đó, ông có thỏa thuận không cạnh tranh kéo dài 3 năm và đã hết hiệu lực vào đầu năm 2026. Đây là điều khoản hạn chế mà Lee Soo-man đã ký kết khi bán cổ phần của mình tại SM Entertainment cho tập đoàn Hybe vào tháng 2/2023.

Nguồn: Yonhap News

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