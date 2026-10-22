Màn tái xuất của hot boy “3 tô phở” và mối tình “40 tuần 3 ngày” | Bạn muốn hẹn hò

Hot boy “3 tô phở” tái xuất tìm kiếm tình yêu tại Bạn muốn hẹn hò

Anh Nguyễn Đức Cảnh, quê Hà Nội, hiện kinh doanh bất động sản và nhà hàng. Tại chương trình Bạn muốn hẹn hò, anh được MC Quyền Linh nhận ra nhờ câu chuyện từng gây chú ý trên mạng xã hội cách đây 8 năm. Năm 2019, Cảnh từng gây tranh cãi khi chia sẻ quan điểm đi ăn phở “chia đôi tiền”.

Lần trở lại này, Đức Cảnh cho biết anh đã trưởng thành hơn, đồng thời chia sẻ bản thân là người chân thành, thẳng thắn, được bạn bè tin tưởng nhưng đôi lúc còn lề mề và cầu toàn

Đối diện với anh là Nguyễn Thị Thu Thủy, 29 tuổi, quê Ninh Bình, hiện sinh sống và kinh doanh spa tại Hà Nội. Cô tự nhận mình vui vẻ, năng động, lãng mạn nhưng đôi khi khá trẻ con, kỹ tính và thường suy nghĩ nhiều vào buổi tối.

Thu Thủy trải lòng về cuộc hôn nhân từng đổ vỡ và những mong muốn trong tình yêu khi đến với chương trình Bạn muốn hẹn hò

Khi chia sẻ về tình trường, Thu Thủy gọi một mối tình của mình là “40 tuần 3 ngày”. Đây là mối quan hệ đánh dấu bước ngoặt khi cô kết hôn và sinh con. Theo chia sẻ, cả hai chỉ tìm hiểu khoảng 6 tháng trước khi kết hôn, sau đó chung sống khoảng một năm rưỡi rồi quyết định dừng lại vì có nhiều bất đồng, không thể dung hòa.

Quan điểm hôn nhân giúp cả hai cùng bấm nút hẹn hò

Thu Thủy mong muốn người bạn đời biết tôn trọng, tin tưởng, thủy chung, hài hước và luôn ủng hộ cô. Trong khi đó, Đức Cảnh đề cao sự chân thành, tinh thần đồng hành và khả năng cùng nhau vượt qua khó khăn.

Đức Cảnh và Thu Thủy thẳng thắn trao đổi về quan điểm tình yêu, sự tin tưởng và cách xây dựng cuộc sống hôn nhân

Đáng chú ý, khi được hỏi về mâu thuẫn giữa vợ và mẹ, Cảnh cho biết anh sẽ bảo vệ người có lý lẽ đúng. Anh cũng khẳng định sẽ vui vẻ nếu vợ kiếm tiền nhiều hơn mình. Những chia sẻ thẳng thắn giúp cả hai thêm thiện cảm. Đến thời điểm quyết định, Đức Cảnh và Thu Thủy cùng bấm nút hẹn hò, mở ra cơ hội tìm hiểu nhau sau chương trình.

Đức Cảnh và Thu Thủy cùng bấm nút hẹn hò, quyết định cho nhau cơ hội tìm hiểu sau những chia sẻ chân thành về tình yêu và cuộc sống

Chương trình “Bạn muốn hẹn hò” phát sóng lúc 17g55 thứ Bảy hằng tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=Tjyi9Vp-9ms