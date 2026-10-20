Tầm soát bệnh tim miễn phí cho 600 trẻ em khó khăn

Đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thăm khám, tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Minh Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Tầm soát tim bẩm sinh, phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý

Với thông điệp “Phát hiện sớm, điều trị kịp thời, cùng nhau sống khỏe”, chương trình có sự tham gia thăm khám trực tiếp của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Các em được khám lâm sàng, siêu âm tim và thực hiện những kiểm tra cận lâm sàng cần thiết nhằm phát hiện các bất thường về tim mạch.

Chương trình tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận dịch vụ kiểm tra sức khỏe tim mạch ngay tại địa phương

Đặc biệt, những trẻ được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, có chỉ định can thiệp hoặc phẫu thuật sẽ được Dự án “Sóng Chữa Lành” thuộc Quỹ Khởi Sự Từ Tâm tài trợ toàn bộ kinh phí phẫu thuật.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích, xã Minh Thạnh, chia sẻ việc bác sĩ đến địa phương thăm khám giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuận tiện hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế. Qua đó, trẻ có thể được phát hiện bệnh sớm và có cơ hội can thiệp kịp thời.

Bác sĩ theo dõi kết quả trên thiết bị chuyên dụng, phục vụ quá trình đánh giá tình trạng tim mạch của trẻ

Chung tay mở rộng cơ hội điều trị tim cho trẻ em khó khăn

Theo ông Nguyễn Đức Liên, Chủ tịch danh dự Quỹ Khởi Sự Từ Tâm – Kim Oanh Group, tầm soát sức khỏe cho trẻ em tại vùng sâu, vùng xa là một trong những định hướng hoạt động của Quỹ. Năm 2027, đơn vị dự kiến tiếp tục triển khai 5 chương trình tại các địa phương vùng sâu, vùng xa thuộc TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm.

Đại diện Quỹ Khởi Sự Từ Tâm trao quà cho trẻ em đang sinh sống tại khu vực lòng hồ Dầu Tiếng, góp phần động viên các em và gia đình

Chương trình tại xã Minh Thạnh nằm trong chuỗi hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng được Quỹ Khởi Sự Từ Tâm duy trì định kỳ mỗi quý một đợt. Dịp này, đại diện Quỹ còn đến thăm hỏi và trao tặng 5 phần quà cho trẻ em sinh sống tại khu vực lòng hồ Dầu Tiếng, góp phần động viên các em và gia đình.

Hoạt động tầm soát không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh mà còn tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu, giảm bớt gánh nặng chi phí cho gia đình. Đặc biệt, việc hỗ trợ toàn bộ kinh phí phẫu thuật cho những trường hợp đủ điều kiện can thiệp góp phần mở ra cơ hội điều trị, giúp các em có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe và phát triển toàn diện.