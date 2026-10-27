Tác giả "Cửu Long Quái Sự Ký" giao lưu, ký tặng sách cho độc giả

"Cửu Long Quái Sự Ký - Thiên 1: Thất Sơn U Linh" là phần đầu của tiểu thuyết phiêu lưu, linh dị khai thác văn hóa và tín ngưỡng Tây Nam Bộ. Lấy bối cảnh vùng Thất Sơn (An Giang), tác phẩm được Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam và Vietales phát hành năm 2026 với hai phiên bản bìa cứng và bìa mềm.

Ấn bản mới được điều chỉnh một số tình tiết. Quá trình hoàn thiện sách có sự tham gia của các cộng sự trong lĩnh vực biên tập, minh họa và phát hành. Nhân dịp này, "Lục Lâm Hội Ngộ" trở thành nơi gặp gỡ giữa tác giả và cộng đồng người hâm mộ.

Những chất liệu làm nên tác phẩm

Buổi giao lưu thu hút khoảng 80-100 người tham dự, gồm độc giả, đại diện đơn vị xuất bản, phát hành và các khách mời trong lĩnh vực nghệ thuật, truyền thông. Từ bản đăng tải trực tuyến đến ấn phẩm in, tác phẩm "Cửu Long Quái Sự Ký" tiếp tục đến gần hơn với độc giả thông qua sự đồng hành của Tổ chức Truyền thông Văn hóa Vietales và Nhà sách FAHASA.

Tại chương trình, tác giả Lâm Quốc Cường (bút danh Lâm Gia Thái Bảo) bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn đối với những người cộng sự đã đồng hành, góp sức đưa tác phẩm đến với độc giả. Ông cho biết: "Những chuyến đi miền Tây giúp mình hiểu thêm về con người, về cuộc sống nơi đây và có thêm chất liệu để viết truyện".

Nhà văn Lâm Quốc Cường (giữa) cùng vợ và các cộng sự chụp ảnh lưu niệm tại chương trình "Lục Lâm Hội Ngộ"

Chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác, tác giả nhớ lại những chuyến theo gia đình chở hàng bằng ghe từ thuở nhỏ. Những trải nghiệm đó trở thành cơ sở để ông tiếp tục khảo sát thực tế, kiểm chứng thông tin và bổ sung chất liệu cho quá trình sáng tác.

Tác giả Lâm Quốc Cường bộc bạch: "Miền Tây mình đẹp lắm". Với ông, sức hấp dẫn của vùng đất không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn ở sự đa dạng văn hóa giữa các cộng đồng dân cư. Đôi khi, chỉ cách nhau một con kênh, người dân đã có những phong tục, tập quán và nếp sống khác biệt. Chính góc nhìn từ những quan sát thực tế ấy giúp ông xây dựng bối cảnh và thế giới nhân vật phong phú trong tác phẩm.

Trải nghiệm thực tế giúp tác giả điều chỉnh những chi tiết chưa hợp lý trong bản thảo. Trước đó, nhà văn từng viết cảnh nhân vật gặp tình huống bị sóng cuốn ra xa bờ nhưng chưa trực tiếp trải qua. Sau sự cố tương tự, ông điều chỉnh cách miêu tả để tình tiết sát với trải nghiệm thực tế hơn.

Bên cạnh việc tích lũy tư liệu, tác giả Lâm Quốc Cường phải tổ chức nhiều tuyến nhân vật trong bộ truyện gồm 12 thiên. Để giữ mạch truyện chặt chẽ, ông cho biết: "Việc quy hoạch bộ truyện chỉ cần nhớ tuyến đường chính. Các nhân vật có thể tự do phát triển, miễn là vẫn giữ được tuyến đường chính đó". Các nhóm nhân vật được xây dựng theo nghề nghiệp và mục đích riêng, nhưng vẫn gắn kết với mạch truyện trung tâm. Tác giả cho biết đã hoàn thành phần sáng tác, song vẫn đang tiếp tục chỉnh sửa. Qua tác phẩm, ông mong muốn đưa thêm lịch sử và văn hóa Việt Nam vào trang sách, đồng thời mở rộng thế giới truyện sang những vùng miền khác.

Giao lưu và kết nối cùng độc giả

Trong phần hỏi đáp, độc giả đặt nhiều câu hỏi cho nhà văn Lâm Quốc Cường về những thay đổi ở bản in mới, cũng như cách khai thác bối cảnh và những dự định sáng tác trong tương lai.

Trước câu hỏi về nội dung bổ sung, tác giả cho biết bản in mới có thêm khoảng 20.000 chữ. Việc thay đổi phần kết cũng điều chỉnh nhiều tình tiết để bảo đảm mạch truyện, đồng thời mở ra những hướng phát triển khác. Khi được hỏi về bối cảnh câu chuyện sắp tới, tác giả tiết lộ đã cùng cộng sự khảo sát miền Trung để tìm tư liệu sáng tác. Ông chia sẻ: "Ước mơ của mình là đưa lịch sử và những vấn đề liên quan đến văn hóa xuất hiện trên trang sách". Riêng Thiên 2 dự kiến sớm ra mắt nhưng chưa có lịch phát hành cụ thể.

Về chất liệu linh dị trong tác phẩm, nhà văn cho biết ông từng cảm thấy "nổi da gà" khi đến một số địa điểm trong những chuyến thực tế. Những cảm giác ấy được chuyển hóa thành chất liệu trong tác phẩm. Qua đó, độc giả hiểu thêm cách nhà văn kết hợp trải nghiệm cá nhân với trí tưởng tượng.

Sau cuộc giao lưu với độc giả, sự kiện chuyển sang phần "Halloween Lục Lâm". Độc giả tự chuẩn bị trang phục, đạo cụ để hóa thân thành những nhân vật yêu thích trong tác phẩm. Ông Nguyễn Đắc Thắng, Tổng giám đốc Vietales, gọi đây là "một Halloween miền Tây", hướng đến các nhân vật trong truyện Việt Nam. Tác giả trực tiếp nhận xét, bình chọn ba màn hóa trang ấn tượng nhất và lắng nghe cách người đọc hình dung về thế giới trong câu chuyện.

Trong số những người tham gia hóa trang có Nguyễn Lê Kiều Anh và Nguyễn Thị Minh Thư, sinh viên năm cuối ngành Quan hệ công chúng, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình. Kiều Anh hóa thân thành Tú Linh và sử dụng máy in 3D chế tạo hũ đựng kim giả. Trong khi đó, Minh Thư lựa chọn nhân vật Tám Son với biểu tượng rùa trắng đính kim tuyến. Theo dõi tác phẩm từ năm 2023, Minh Thư bày tỏ sự bất ngờ và vui mừng khi được gặp gỡ, trò chuyện cùng tác giả.

Nhà văn Lâm Quốc Cường (giữa) chụp ảnh cùng người hâm mộ hóa thân thành các nhân vật trong "Cửu Long Quái Sự Ký" sau hoạt động Halloween Lục Lâm

Hoạt động ký tặng tiếp nối phần hóa trang, tạo cơ hội để độc giả trò chuyện riêng với Lâm Quốc Cường. Người tham dự lần lượt mang sách đến nhận chữ ký, chụp ảnh và chia sẻ sự yêu thích dành cho tác phẩm. Trong đó, Minh Thư bày tỏ sự bất ngờ: "Mình không nghĩ có ngày lại thân thiết với tác giả như vậy, lại còn được anh nhớ cả tên nữa".

Qua hoạt động hỏi đáp, hóa trang và ký tặng, "Lục Lâm Hội Ngộ" đã tạo điều kiện để tác giả trực tiếp kết nối với độc giả về tác phẩm và các nhân vật trong truyện.