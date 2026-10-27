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Thế giới

Suriname: Ứng dụng công nghệ để bảo vệ rừng

XUÂN TUẤN, ĐẠT NGUYỄN, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Tại quốc gia Nam Mỹ Suriname, bộ tộc Saamaka đang ứng dụng công nghệ hiện đại như hình ảnh vệ tinh và định vị GPS để bảo vệ khu rừng nhiệt đới Amazon của tổ tiên.

Cộng đồng Saamaka triển khai sáng kiến mang tên Apaki, kết hợp kiến thức truyền thống với công nghệ lập bản đồ số và vệ tinh, từ đó ngăn các hoạt động xâm lấn như mở đường, khai thác gỗ, và khai thác vàng trong các khu rừng.

Ông Navaldo Vola - Nhà hoạt động người Saamaka, chia sẻ: "Khu rừng này là tài sản vô giá, chứa đựng lịch sử và nguồn sống của chúng tôi. Người Saamaka chỉ khai thác tài nguyên vừa đủ dùng, tuyệt đối không khai thác quy mô lớn để kinh doanh".

Suriname: Ứng dụng công nghệ để bảo vệ rừng - Ảnh 1.

Không gian rừng rậm nơi cộng đồng Saamaka đang nỗ lực bảo vệ trước nguy cơ xâm lấn

Theo nhà hoạt động môi trường - Sara Ramirez, dữ liệu từ ảnh vệ tinh đang giúp cơ quan chức năng định hướng và triển khai lực lượng tuần tra, qua đó nắm bắt chính xác tình hình thực tế tại các khu rừng.

Việc lập bản đồ giúp bộ tộc Saamaka thu thập bằng chứng, nhưng chưa thể khiến chính phủ công nhận quyền sở hữu đất đai cho họ.

Suriname: Ứng dụng công nghệ để bảo vệ rừng - Ảnh 2.
Suriname: Ứng dụng công nghệ để bảo vệ rừng - Ảnh 3.

Hoạt động khai phá đất rừng đe dọa môi trường sống của người Saamaka

Với khoảng 60.000 người, cộng đồng Saamaka là hậu duệ những người châu Phi trốn thoát khỏi chế độ nô lệ và lập ra các khu định cư trong rừng từ thế kỉ XVII.

Qua nhiều thế hệ, họ quản lí rừng bằng các thỏa thuận truyền thống nhằm bảo vệ các khu vực có giá trị văn hóa, tâm linh.

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