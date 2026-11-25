Super Bowl mở rộng trải nghiệm đến rạp chiếu phim

Theo kế hoạch, Super Bowl LXI diễn ra ngày 14/2/2027 sẽ được phát sóng tại hàng trăm rạp IMAX trên khắp nước Mỹ, cùng một số thị trường quốc tế như Australia, New Zealand và Brazil. Các đơn vị hợp tác kỳ vọng đây sẽ là sự kiện trực tiếp có quy mô lớn nhất trong lịch sử IMAX.

Super Bowl LXI sẽ lần đầu được trình chiếu trực tiếp tại hàng trăm rạp IMAX (Ảnh: IMAX/NFL)

Chương trình kéo dài hơn bốn giờ, bắt đầu lúc 18 giờ (giờ miền Đông nước Mỹ), bao gồm trận đấu do ESPN phát sóng, chương trình biểu diễn giữa giờ Apple Music Super Bowl Halftime Show với nghệ sĩ chính JAŸ-Z, cùng các nội dung trước và sau trận đấu. Đội ngũ bình luận của ESPN gồm Joe Buck, Troy Aikman, Lisa Salters và Laura Rutledge sẽ đảm nhiệm phần tường thuật.

Đây cũng là lần đầu tiên ESPN phát sóng trận Super Bowl trong lịch sử 47 năm của đài. Ngoài hệ thống rạp IMAX, khán giả vẫn có thể theo dõi trận đấu trên các kênh truyền hình ABC, ESPN và nền tảng trực tuyến Disney+, ứng dụng ESPN.

Cuộc cạnh tranh mở rộng nền tảng phát sóng thể thao

Việc đưa Super Bowl lên màn ảnh IMAX được kỳ vọng tạo nên không gian thưởng thức tập thể, nơi người hâm mộ có thể cùng theo dõi trận đấu trong môi trường trình chiếu với màn hình lớn và hệ thống âm thanh chuyên biệt. Đây cũng là bước mở rộng cách tiếp cận khán giả của các đơn vị sở hữu bản quyền, vượt ra ngoài hình thức xem truyền hình tại nhà.

Super Bowl là một trong những sự kiện thể thao thu hút lượng khán giả lớn nhất tại Mỹ (Ảnh: Reuters)

Sức hút của Super Bowl là cơ sở cho kỳ vọng này. Theo Nielsen, trận đấu năm 2026 thu hút gần 125 triệu khán giả tại Mỹ. Với lượng người xem lớn, sự kiện không chỉ là cuộc tranh tài thể thao mà còn trở thành chương trình giải trí có sức ảnh hưởng rộng rãi.

Vé xem Super Bowl LXI tại các rạp IMAX dự kiến được mở bán vào tháng 1/2027. Danh sách rạp tham gia và thông tin đặt vé sẽ được công bố trong thời gian tới.

Nguồn: Reuters