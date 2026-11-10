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Thể thao

Sporting Kansas City sa thải HLV Raphael Wicky

THIÊN BÌNH, BẢO QUYÊN
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Sau khi kết thúc mùa giải ở vị trí cuối bảng Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), ban lãnh đạo Sporting Kansas City (Sporting KC) chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Raphael Wicky.

Kết thúc mùa giải ở vị trí cuối bảng, Sporting KC sa thải HLV Raphael Wicky

Ngày 9/11 (theo giờ địa phương), Sporting KC vừa quyết định sa thải HLV Raphael Wicky sau một mùa giải dẫn dắt đội bóng. Quyết định được đưa ra ngay sau khi đội bóng này khép lại mùa giải bằng chiến thắng 1-0 trước San Diego vào ngày 7/11.

Sporting Kansas City sa thải HLV Raphael Wicky - Ảnh 1.

Sporting KC chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Raphael Wicky (Ảnh: AP)

Dù giành trọn 3 điểm ở vòng đấu cuối, kết quả này không thể giúp Sporting KC cải thiện thứ hạng. Xuyên suốt mùa giải, đội bóng chỉ giành được 7 chiến thắng, hòa 5 trận và nhận tới 23 thất bại trên mọi đấu trường, qua đó xếp cuối bảng MLS. Với 26 điểm tích lũy, đây là mùa giải có điểm số thấp thứ hai trong lịch sử của câu lạc bộ.

Chia sẻ về quyết định thay đổi nhân sự, ông David Lee - Chủ tịch phụ trách hoạt động bóng đá của Sporting KC gửi lời cảm ơn những đóng góp của nhà cầm quân người Thụy Sĩ. Lãnh đạo câu lạc bộ nhìn nhận mùa giải vừa qua có rất nhiều thử thách, đồng thời ghi nhận ông Wicky cùng đội ngũ trợ lý đã làm việc nỗ lực trong hoàn cảnh khó khăn.

"Sau quá trình đánh giá lại toàn bộ mùa giải, tôi và Raphael đã có buổi làm việc trực tiếp, trước khi tôi đưa ra quyết định này. Chúng tôi chúc ông ấy những điều tốt đẹp nhất trong tương lai", ông David Lee cho biết.

Sporting KC tìm huấn luyện viên sau khi sa thải Raphael Wicky

Vào tháng 3/2025, Sporting KC từng chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên gắn bó lâu năm Peter Vermes, sau đó giao đội bóng cho huấn luyện viên tạm quyền Kerry Zavagnin. Ông Raphael Wicky là người tiếp theo được bổ nhiệm để dẫn dắt câu lạc bộ trong mùa giải vừa qua. 

Như vậy, sau khi sa thải ông Wicky, Sporting KC cần tìm huấn luyện viên thứ tư tính từ mốc tháng 3/2025, khi đội bóng bước vào mùa giải rút gọn của MLS khởi tranh vào tháng 2 tới.

Trước khi làm việc tại Sporting KC, ông Raphael Wicky từng dẫn dắt câu lạc bộ BSC Young Boys tại quê nhà Thụy Sĩ và câu lạc bộ Chicago Fire tại giải MLS.

Nguồn tin : AP

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