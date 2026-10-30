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Thể thao

Song Be Club Championship 2026 trở lại sau 7 năm, viết tiếp hành trình chinh phục vinh quang

MC ZI
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(HTV) - Sau 7 năm, giải golf Song Be Club Championship 2026 chính thức trở lại với thông điệp “The Return of the Champions - Nhà vô địch trở lại”. Giải đấu sẽ diễn ra ngày 22/11 tại Sân Golf Sông Bé, kết hợp tranh tài thể thao với các hoạt động giao lưu, kết nối cộng đồng golfer.

Trở lại với cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp

Ngày 30/10, Sân Golf Sông Bé tổ chức lễ công bố giải đấu "Song Be Club Championship - The Return of the Champions", chính thức giới thiệu những thông tin quan trọng về mùa giải năm nay.

Đánh dấu sự trở lại sau 7 năm, giải đấu mang thông điệp “Nhà vô địch trở lại”, lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp - nơi hội tụ những biểu tượng về sức mạnh, trí tuệ và vinh quang. Hình tượng ba vị thần Zeus, Hera và Apollo được lựa chọn làm điểm nhấn, truyền tải tinh thần chinh phục, bản lĩnh thi đấu và khát vọng vươn đến những đỉnh cao mới.

Sân Golf Sông Bé tổ chức lễ công bố giải SONG BE CLUB CHAMPIONSHIP 2026, đánh dấu sự trở lại của giải đấu sau 7 năm - Ảnh 1.

Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu thông tin, điều lệ và thể thức thi đấu của giải golf đến các đại biểu và báo chí

Cảm hứng này được thể hiện xuyên suốt trong hệ thống nhận diện, hình ảnh truyền thông, không gian tổ chức và các hoạt động bên lề. Qua đó, Ban Tổ chức kỳ vọng đưa Club Championship vượt ra ngoài khuôn khổ một giải đấu golf, trở thành sự kiện thể thao kết hợp giao lưu và trải nghiệm dành cho cộng đồng golfer.

Hai bảng thi đấu, nhiều hạng mục giải thưởng hấp dẫn

Tại lễ công bố, Ban Tổ chức đã giới thiệu điều lệ, thể thức thi đấu, cơ cấu giải thưởng và các giải Hole in One (HIO), tạo điều kiện để hội viên và khách mời nắm bắt thông tin, chuẩn bị cho ngày tranh tài.

Song Be Club Championship 2026 trở lại sau 7 năm, viết tiếp hành trình chinh phục vinh quang - Ảnh 2.
Song Be Club Championship 2026 trở lại sau 7 năm, viết tiếp hành trình chinh phục vinh quang - Ảnh 3.
Song Be Club Championship 2026 trở lại sau 7 năm, viết tiếp hành trình chinh phục vinh quang - Ảnh 4.

Hệ thống giải thưởng Hole in One (HIO) dự kiến hấp dẫn dành cho các golfer tham gia giải đấu

Theo điều lệ, giải đấu gồm hai hạng mục chính: Bảng Hội viên và Bảng Khách mời. Trong đó, Bảng Hội viên có 2 giải Best Gross và 12 giải Best Net; Bảng Khách mời có 1 giải Best Gross và 9 giải Best Net.

Bên cạnh các danh hiệu chính, giải còn có những hạng mục kỹ thuật gồm 3 giải Nearest to the Pin, 3 giải Longest Drive và giải thưởng đặc biệt Hole in One (HIO).

Không chỉ tập trung vào các màn tranh tài trên sân golf, chương trình còn được nối dài bằng hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật và tiệc tối. Đây là dịp để các golfer gặp gỡ, kết nối và cùng chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong không gian sự kiện được đầu tư theo chủ đề.

Ban Tổ chức cùng các đại biểu, khách mời chụp ảnh lưu niệm tại Lễ công bố giải đấu "Song Be Club Championship 2026" - Ảnh 5.

Ban Tổ chức cùng các đại biểu, khách mời chụp ảnh lưu niệm tại Lễ công bố giải đấu "Song Be Club Championship 2026"

"Song Be Club Championship - The Return of the Champions" dự kiến diễn ra vào ngày 22/11 (Chủ Nhật) tại Sân Golf Sông Bé. Với sự chuẩn bị chỉn chu và chủ đề xuyên suốt, mùa giải năm nay kỳ vọng mang đến trải nghiệm đáng nhớ, đồng thời tiếp nối hành trình phát triển của sân golf và cộng đồng hội viên.

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