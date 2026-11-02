Số lượng tác phẩm tham dự Giải Báo chí toàn quốc về văn hóa cao nhất từ trước đến nay

Tính đến hết ngày 15/9, Ban tổ chức đã tiếp nhận 1.555 tác phẩm tham dự. Đây là số lượng lớn nhất kể từ khi giải được tổ chức, cho thấy sức hút và sự quan tâm ngày càng rộng rãi của các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, nhà báo và hội viên Hội Nhà báo Việt Nam với lĩnh vực văn hóa. Ban Thư ký - Tổng hợp giải đã lựa chọn 1.461 tác phẩm đủ điều kiện tham gia vòng sơ khảo. Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 108 tác phẩm vào vòng chung khảo, gồm 25 tác phẩm báo in, 30 tác phẩm báo điện tử, 15 tác phẩm phát thanh, 20 tác phẩm truyền hình và 18 tác phẩm báo ảnh.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhận định, các tác phẩm báo chí được đầu tư kĩ lưỡng hơn những mùa trước. Tuy nhiên vẫn còn không ít tác giả chọn những vấn đề vĩ mô, trong khi bản chất của báo chí là phản ánh vấn đề giản dị và gắn kết với cuộc sống hằng ngày...

Hội đồng sơ khảo đánh giá, các tác phẩm dự thi đa dạng về đề tài, có chất lượng chuyên môn tốt, quy tụ sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Nội dung các tác phẩm bám sát những vấn đề lớn của đời sống văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Nổi bật là các tác phẩm đề cập đến phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo; bảo tồn và phát huy giá trị di sản; chuyển đổi số, chủ quyền văn hóa về số, bản quyền; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; xây dựng hệ giá trị con người, gia đình Việt Nam và bảo đảm an ninh văn hóa. Nhiều tác phẩm đã chuyển từ cách tiếp cận thiên về phản ánh, giới thiệu hoạt động và thành tựu sang phân tích những vấn đề mang tính chiến lược, nhận diện điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, nguồn lực, đề xuất giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội.

Các tác phẩm báo điện tử tiếp tục chiếm ưu thế về số lượng với 747 tác phẩm, tăng gấp đôi so với năm 2025. Nhiều tác phẩm thể hiện cách tiếp cận đa chiều, kết nối văn hóa với các vấn đề kinh tế, xã hội và quản trị. Đáng chú ý có tác phẩm “Báo chí đối ngoại: Kênh quảng bá hiệu quả bức tranh phát triển của đất nước” của VietnamPlus (TTXVN); “Từ Nghị quyết 80-NQ/TW đến khát vọng vươn tầm thế giới của điện ảnh Việt Nam” của Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam; các tuyến bài về thế trận an ninh văn hóa, chủ quyền văn hóa số, bảo tồn làng nghề và phát huy giá trị di sản…

Với báo in, nhiều loạt bài được đầu tư công phu, có chiều sâu phân tích, gắn vấn đề văn hóa với trách nhiệm xã hội và định hướng phát triển. Tiêu biểu như loạt bài “Bảo vệ trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội” của Báo Văn hóa; tác phẩm “Triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam: Từ nghị quyết đến động lực phát triển” của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; loạt bài “Phát huy giá trị văn hóa thành sức mạnh phát triển” của Báo Nhân Dân…

Ở lĩnh vực phát thanh, truyền hình và báo ảnh, các tác phẩm tiếp tục khai thác nhiều câu chuyện về bảo tồn bản sắc văn hóa, sức sống của di sản trong đời sống đương đại, phát triển du lịch cộng đồng, văn hóa số và khai thác nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển địa phương. Một số tác phẩm nổi bật như “Điểm tựa Quốc gia” của Đài Tiếng nói Việt Nam; “Sức sống ví, giặm xứ Nghệ trong đời sống đương đại” của Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An; “Chiến dịch 500 ngày đêm: Uống nước nhớ nguồn - Mạch nguồn văn hóa dân tộc” của Báo Văn hóa…

Tuy vậy, Hội đồng sơ khảo cũng nêu rõ, chất lượng giữa các tác phẩm chưa đồng đều; một số bài viết còn dừng ở mức phản ánh thông thường, dung lượng dài nhưng chưa làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp có tính khả thi…

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư tiếp tục khẳng định thông điệp: phát triển văn hóa là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Báo chí giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, lan tỏa giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc; phản biện chính sách và thúc đẩy hành động vì sự phát triển văn hóa bền vững của đất nước.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra ngày 20/11, là hoạt động có ý nghĩa trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Thông qua việc tôn vinh các tác phẩm báo chí có chất lượng, giải góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; khuyến khích đội ngũ người làm báo tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thể hiện, nâng cao chất lượng tác phẩm.

Nguồn: https://baotintuc.vn/so-luong-tac-pham-tham-du-giai-bao-chi-toan-quoc-ve-van-hoa-cao-nhat-tu-truoc-den-nay-post1399323.html