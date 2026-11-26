Senegal được CAS khôi phục chức vô địch

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vừa đưa ra phán quyết liên quan đến tranh chấp chức vô địch Cúp bóng đá châu Phi 2025. Theo đó, Senegal chính thức được khôi phục danh hiệu sau khi quyết định của Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) bị bác bỏ.

Trước đó, Senegal đánh bại Morocco với tỷ số 1 - 0 sau hiệp phụ trong trận chung kết hồi tháng 1.

Chiến thắng này giúp đội tuyển Senegal giành chức vô địch sau cuộc đối đầu căng thẳng với đội chủ nhà Morocco

Tuy nhiên, kết quả trận đấu sau đó bị đảo ngược. CAF quyết định xử thua Senegal với tỷ số 0 - 3. Nguyên nhân xuất phát từ việc các cầu thủ Senegal rời sân để phản đối quyết định thổi phạt đền ở những phút cuối trận.

Sự việc tạo nên nhiều tranh cãi xoay quanh kết quả chung kết. Đặc biệt, quyết định thay đổi nhà vô địch khiến cuộc đua danh hiệu Cúp bóng đá châu Phi 2025 tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý

Trước phán quyết của CAF, Senegal đã đưa vụ việc lên CAS để yêu cầu xem xét. Đây là cơ quan có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp thể thao quốc tế. Phán quyết mới nhất của CAS đã thay đổi cục diện vụ việc.

Senegal chính thức giữ ngôi vương Cúp bóng đá châu Phi 2025

Trong quá trình xem xét, CAS khẳng định trọng tài Jean-Jacques Ndala có toàn quyền điều hành trận đấu. Trọng tài cũng không vi phạm luật khi cho phép hai đội trở lại sân thi đấu.

Theo CAS, việc tiếp tục trận đấu thuộc thẩm quyền điều hành của trọng tài. Vì vậy, những diễn biến trên sân cần được đánh giá dựa trên các quy định chuyên môn hiện hành.

Đáng chú ý, phán quyết được cả ba thẩm phán nhất trí thông qua. Điều này chính thức bác bỏ quyết định trước đó của CAF về việc trao chiến thắng 3 - 0 cho Morocco

Với kết luận từ CAS, Senegal được công nhận trở lại là nhà vô địch Cúp bóng đá châu Phi 2025. Trong khi đó, Morocco không còn được giữ danh hiệu theo quyết định trước đó của CAF.

Phán quyết khép lại quá trình tranh chấp pháp lý kéo dài sau trận chung kết. Đồng thời, vụ việc tiếp tục thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá quốc tế. Đây cũng là một trong những quyết định đáng chú ý liên quan đến công tác điều hành và giải quyết tranh chấp trong bóng đá châu Phi.

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