Sebastián Lelio: Di sản từ những câu chuyện về phẩm giá con người

Dấu ấn từ những câu chuyện về con người

Gia đình Sebastián Lelio xác nhận ông qua đời tại Santiago, Chile ngày 6/11/2026. Thông báo cho biết nguyên nhân liên quan đến sức khỏe nhưng không công bố cụ thể. Sự ra đi của nhà làm phim ở tuổi 52 để lại khoảng trống trong điện ảnh Chile, nơi ông được xem là một trong những gương mặt có dấu ấn quốc tế.

Đạo diễn Sebastián Lelio tại lễ trao giải Oscar 2018, khi A Fantastic Woman được vinh danh ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc (Ảnh: AP)

Tên tuổi Lelio được biết đến rộng rãi qua Gloria (2013), bộ phim kể về một phụ nữ trung niên sau ly hôn vẫn tiếp tục tìm kiếm tình yêu và ý nghĩa cuộc sống. Tác phẩm giúp nữ diễn viên Paulina García giành giải Gấu bạc tại Liên hoan phim Berlin, đồng thời cho thấy sự quan tâm của đạo diễn đối với những nhân vật thường ít được đặt ở vị trí trung tâm trên màn ảnh.

Đạo diễn Sebastián Lelio cùng ê-kíp và diễn viên Daniela Vega trong quá trình thực hiện A Fantastic Woman (Ảnh: AP)

Năm 2017, A Fantastic Woman tiếp tục đưa Lelio đến gần hơn với công chúng quốc tế. Phim kể về Marina, một phụ nữ chuyển giới phải đối diện với sự kỳ thị và những rào cản xã hội sau cái chết của người bạn đời. Qua diễn xuất của Daniela Vega, câu chuyện không chỉ khắc họa nỗi đau mất mát mà còn đặt ra vấn đề về quyền được tôn trọng, được công nhận và được sống đúng với bản thân.

Tác phẩm giành giải Oscar 2018 cho Phim quốc tế xuất sắc, mang về tượng vàng thứ hai cho Chile sau phim hoạt hình ngắn Bear Story năm 2016. Thành công này cũng đưa câu chuyện về một nhân vật chuyển giới đến với đông đảo khán giả toàn cầu.

Điện ảnh vượt qua biên giới ngôn ngữ

Sau thành công của A Fantastic Woman, Sebastián Lelio tiếp tục mở rộng hoạt động sáng tác với các dự án quốc tế. Disobedience (2017) khai thác tình yêu và lựa chọn cá nhân trong một cộng đồng Do Thái bảo thủ; Gloria Bell (2018) là phiên bản làm lại từ chính bộ phim Gloria, với Julianne Moore đảm nhận vai chính. Đến The Wonder (2022), ông đưa khán giả đến vùng nông thôn Ireland thế kỷ XIX, nơi niềm tin tôn giáo và những bí ẩn về một cô bé nhịn ăn trở thành trung tâm câu chuyện.

Sebastián Lelio và nữ diễn viên Florence Pugh tại buổi ra mắt The Wonder trong khuôn khổ Liên hoan phim London năm 2022 (Ảnh: AP)

Dù bối cảnh và ngôn ngữ khác nhau, các tác phẩm của Lelio vẫn gặp nhau ở sự quan tâm đến những cá nhân phải đấu tranh để bảo vệ lựa chọn và phẩm giá của mình. Ông không chỉ kể câu chuyện về những xung đột xã hội, mà còn chú ý đến những chuyển động nội tâm, sự cô đơn và khát vọng được thấu hiểu của con người.

Đạo diễn Sebastián Lelio tại Liên hoan phim Cannes 2025, trong dịp giới thiệu tác phẩm La Ola (Ảnh: AP)

Trước khi qua đời, đạo diễn đã bắt đầu thực hiện Poeta Chileno, chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Alejandro Zambra. Dự án còn dang dở, nhưng hành trình sáng tạo của Lelio đã để lại nhiều tác phẩm được giới chuyên môn và khán giả quốc tế ghi nhận.

Di sản của Sebastián Lelio không chỉ nằm ở tượng vàng Oscar, mà còn ở cách ông đưa những câu chuyện riêng tư, đôi khi bị bỏ quên, trở thành cuộc đối thoại rộng lớn về con người và xã hội.

Nguồn: AP