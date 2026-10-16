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Thể thao

Saudi International bị hoãn vô thời hạn sau vụ tấn công tại Riyadh

THUỲ DƯƠNG, KỲ PHƯƠNG
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(HTV) - Asian Tour quyết định hoãn vô thời hạn giải golf Saudi International, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Saudi Arabia. Quyết định được đưa ra sau các vụ tấn công gây thương vong tại Riyadh, đồng thời xuất phát từ những thách thức về tổ chức và hậu cần.

Saudi International hoãn tổ chức vì lo ngại an ninh

Ngày 16/10, Asian Tour thông báo hoãn vô thời hạn giải golf Saudi International. Đây là sự kiện khép lại mùa giải của hệ thống này, dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 21/11 tại Câu lạc bộ Golf Riyadh, thủ đô Saudi Arabia.

Saudi International bị hoãn vô thời hạn sau vụ tấn công tại Riyadh- Ảnh 1.

Quyết định được đưa ra sau vụ tấn công gây chết người nhằm vào sân bay quốc tế tại Riyadh (Ảnh: Reuters)

Theo thông tin được công bố, các cuộc tấn công do lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành còn nhắm vào cảng biển và cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia. Riêng vụ tấn công tại thủ đô vào cuối tuần trước khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Trong thông cáo, Asian Tour cho biết quyết định hoãn giải được đưa ra sau khi đánh giá những khó khăn về tổ chức và hậu cần. Đơn vị này cũng nhấn mạnh việc bảo đảm sự kiện được tổ chức theo tiêu chuẩn tương xứng với tầm vóc quốc tế.

Saudi International và Asian Tour chờ cơ hội đưa giải đấu trở lại Riyadh

Saudi International do Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) tài trợ, với tổng giá trị giải thưởng 5 triệu USD. Giải đấu là một trong những sự kiện quan trọng trong lịch thi đấu của Asian Tour.

Ông Cho Minn Thant - Ủy viên Asian Tour cho biết Saudi International giữ vị trí quan trọng trong hệ thống thi đấu. 

Saudi International bị hoãn vô thời hạn sau vụ tấn công tại Riyadh- Ảnh 2.

Ban tổ chức hy vọng các vận động viên có thể trở lại tranh tài tại Riyadh trong tương lai (Ảnh: Asian Tour)

Việc hoãn giải khiến thời điểm tổ chức trở lại chưa được xác định. Asian Tour hiện ưu tiên đánh giá các điều kiện tổ chức và hậu cần nhằm bảo đảm sự kiện đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế.

Nguồn tin: Reuters 

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