Sau Nhật Bản và Đài Loan, "Tầng lớp Itaewon" tiếp tục được remake tại Thái Lan

"Tầng lớp Itaewon" Thái Lan thay đổi nhân vật trung tâm

SLL vừa xác nhận đã ký hợp đồng chuyển thể Itaewon Class với GMMTV, một trong các công ty giải trí của Thái Lan. Bên cạnh đó, phiên bản mới có tên dự kiến Itaewon Class Thai Edition.

Dàn diễn viên Sky Wongravee, Film Rachanun và Nicha Nattanicha tham gia dự án chuyển thể tại Thái Lan (Ảnh: GMMTV)

Phim quy tụ dàn diễn viên Thái Lan nổi bật như Sky Wongravee, Film Rachanun và Nicha Nattanicha. Phía Thái Lan cũng chia sẻ, phần nội dung phim sẽ được điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh và văn hóa địa phương, đồng thời giữ lại tinh thần cốt lõi của bản gốc.

Phiên bản Thái Lan dự kiến có những điều chỉnh về nhân vật và bối cảnh nhằm phù hợp với văn hóa địa phương (Ảnh: GMMTV)

Một thay đổi đáng chú ý là nhân vật chủ tịch Jang Dae-hee là sẽ được chuyển từ diễn viên nam sang diễn viên nữ. Đây là điều chỉnh trong quá trình bản địa hóa, nhằm tạo nên cách tiếp cận mới với câu chuyện khi đặt trong bối cảnh Thái Lan.

Từ webtoon Hàn Quốc đến loạt phiên bản "Itaewon" Thái Lan

Itaewon Class ban đầu được chuyển thể từ webtoon, cùng tên của tác giả Jo Gwang-jin. Tác phẩm đã từng đạt hơn 420 triệu lượt xem tích lũy tại Hàn Quốc, trước khi được JTBC dựng thành phim truyền hình vào năm 2020.

Dàn diễn viên phiên bản Thái Lan của Tầng lớp Itaewon trong dự án chuyển thể mới (Ảnh: GMMTV)

Bản Hàn Quốc bao gồm Park Seo-joon đảm nhận vai Park Sae-ro-yi và Kim Da-mi trong vai Jo Yi-seo. Cốt truyện theo chân những người trẻ quyết tâm giữ vững niềm tin và xây dựng sự nghiệp kinh doanh, bất chấp những trở ngại từ định kiến và quyền lực.

Sau thành công tại Hàn Quốc, tác phẩm tiếp tục được chuyển thể tại nhiều thị trường quốc tế. Năm 2022, Nhật Bản đã ra mắt phiên bản Roppongi Class. Đến tháng 7/2026, câu chuyện được tiếp tục khai thác trong bộ phim Đài Loan Fired Up! của HBO.

Tạo hình các nhân vật trong bản làm lại Thái Lan của bộ phim Tầng lớp Itaewon (Ảnh: GMMTV)

Việc Thái Lan phát triển phiên bản riêng đã tạo sức hút của Itaewon Class vẫn được duy trì sau nhiều năm. Đồng thời phản ánh xu hướng các thị trường châu Á khi khai thác những câu chuyện đã được khán giả quốc tế biết đến, nhưng vẫn có sự điều chỉnh theo bản sắc văn hóa để phù hợp với thị hiếu địa phương.

Nguồn tin: Dispatch