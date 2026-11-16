Tại nhà ga hành khách, một trong những hạng mục quan trọng nhất của sân bay Long Thành, công việc đang được triển khai khẩn trương. Theo đó, gói thầu 5.10 đã hoàn thành 86,85% khối lượng xây dựng hoàn thiện, phần lắp đặt cơ điện đạt 96,2%. Song, khối lượng còn lại vẫn lớn, đặc biệt là việc tích hợp, chạy thử các hệ thống chuyên ngành. Trong khi đó, tình trạng thiếu lao động có tay nghề và chuyên gia kỹ thuật đang tạo thêm áp lực cho các nhà thầu. Để khắc phục, các đơn vị đang điều chỉnh phương án thi công, bổ sung nhân lực, ưu tiên hoàn thiện những hạng mục phục vụ vận hành nhà ga.

Ông Đặng Văn Trung, Đại diện Đơn vị thi công Gói thầu 5.10, Cảng HKQT Long Thành cho biết: "Chúng tôi huy động tối đa các nguồn lực chất lượng cao để đáp ứng việc đưa dự án về đích với chất lượng tốt nhất. Còn về tiến độ, các nhà thầu trong liên danh cũng đã lên phương án và giải pháp như hỗ trợ về mặt suất ăn, phần quà cho công nhân trong công tác tăng ca đêm".

Không chỉ nhà ga hành khách, 3 gói thầu gồm giao thông nội cảng, nhà ga hàng hóa số 1 và nhà để xe cũng đang áp lực tiến độ. Theo đó, gói giao thông nội cảng có nguy cơ thiếu khoảng 1.440 nhân sự, nguồn cung bê tông nhựa còn khó khăn…vv. Trước việc này, Bộ Xây dựng đang yêu cầu các bên liên quan rà soát từng hạng mục, xác định rõ khối lượng, nguồn lực cần bổ sung và thời điểm hoàn thành.

Cũng theo Bộ Xây dựng, giá trị thiết bị tồn đọng chưa thanh toán trên toàn dự án đã vượt 10.430 tỷ đồng. Đây là áp lực không nhỏ đối với việc huy động nguồn lực trong giai đoạn cao điểm. Trước thực tế này, chủ đầu tư đang phối hợp với các nhà thầu hoàn thiện hồ sơ, tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh thanh toán. Đồng thời, rà soát tiến độ theo từng gói thầu, tập trung nhân lực, thiết bị cho những phần việc có nguy cơ chậm.

Tại buổi kiểm tra mới đây tại dự án, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã yêu cầu các đơn vị chuyển sang trạng thái nước rút, thi công liên tục tại những hạng mục trọng điểm. Đồng thời phải xử lý ngay các vướng mắc thuộc thẩm quyền, không để ách tắc kéo dài. Ngoài ra, tiến độ phải luôn gắn với chất lượng và an toàn công trình.

Thời gian không còn nhiều, do đó, các điểm nghẽn sớm được tháo gỡ để các nhà thầu đẩy nhanh thi công, sớm về đích theo yêu cầu đặt ra.



