CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Xã hội

Sân bay Long Thành: Tháo gỡ điểm nghẽn, giữ vững tiến độ

SỸ THÀNH // TRUNG TÂM TIN TỨC
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Sân bay Quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút, hướng đến mục tiêu khai thác vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhân lực tay nghề cao, khó khăn về vật liệu và áp lực tài chính đang đặt ra nhiều thách thức cho tiến độ dự án.

Sân bay Long Thành: Tháo gỡ điểm nghẽn, giữ vững tiến - Ảnh 1.

Tại nhà ga hành khách, một trong những hạng mục quan trọng nhất của sân bay Long Thành, công việc đang được triển khai khẩn trương. Theo đó, gói thầu 5.10 đã hoàn thành 86,85% khối lượng xây dựng hoàn thiện, phần lắp đặt cơ điện đạt 96,2%. Song, khối lượng còn lại vẫn lớn, đặc biệt là việc tích hợp, chạy thử các hệ thống chuyên ngành. Trong khi đó, tình trạng thiếu lao động có tay nghề và chuyên gia kỹ thuật đang tạo thêm áp lực cho các nhà thầu. Để khắc phục, các đơn vị đang điều chỉnh phương án thi công, bổ sung nhân lực, ưu tiên hoàn thiện những hạng mục phục vụ vận hành nhà ga.

Sân bay Long Thành: Tháo gỡ điểm nghẽn, giữ vững tiến - Ảnh 2.
Sân bay Long Thành: Tháo gỡ điểm nghẽn, giữ vững tiến - Ảnh 3.
Sân bay Long Thành: Tháo gỡ điểm nghẽn, giữ vững tiến - Ảnh 4.

Ông Đặng Văn Trung, Đại diện Đơn vị thi công Gói thầu 5.10, Cảng HKQT Long Thành cho biết: "Chúng tôi huy động tối đa các nguồn lực chất lượng cao để đáp ứng việc đưa dự án về đích với chất lượng tốt nhất. Còn về tiến độ, các nhà thầu trong liên danh cũng đã lên phương án và giải pháp như hỗ trợ về mặt suất ăn, phần quà cho công nhân trong công tác tăng ca đêm".

Sân bay Long Thành: Tháo gỡ điểm nghẽn, giữ vững tiến - Ảnh 5.
Sân bay Long Thành: Tháo gỡ điểm nghẽn, giữ vững tiến - Ảnh 6.
Sân bay Long Thành: Tháo gỡ điểm nghẽn, giữ vững tiến - Ảnh 7.

Không chỉ nhà ga hành khách, 3 gói thầu gồm giao thông nội cảng, nhà ga hàng hóa số 1 và nhà để xe cũng đang áp lực tiến độ. Theo đó, gói giao thông nội cảng có nguy cơ thiếu khoảng 1.440 nhân sự, nguồn cung bê tông nhựa còn khó khăn…vv. Trước việc này, Bộ Xây dựng đang yêu cầu các bên liên quan rà soát từng hạng mục, xác định rõ khối lượng, nguồn lực cần bổ sung và thời điểm hoàn thành.

Sân bay Long Thành: Tháo gỡ điểm nghẽn, giữ vững tiến - Ảnh 8.
Sân bay Long Thành: Tháo gỡ điểm nghẽn, giữ vững tiến - Ảnh 9.

Cũng theo Bộ Xây dựng, giá trị thiết bị tồn đọng chưa thanh toán trên toàn dự án đã vượt 10.430 tỷ đồng. Đây là áp lực không nhỏ đối với việc huy động nguồn lực trong giai đoạn cao điểm. Trước thực tế này, chủ đầu tư đang phối hợp với các nhà thầu hoàn thiện hồ sơ, tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh thanh toán. Đồng thời, rà soát tiến độ theo từng gói thầu, tập trung nhân lực, thiết bị cho những phần việc có nguy cơ chậm.

Sân bay Long Thành: Tháo gỡ điểm nghẽn, giữ vững tiến - Ảnh 10.

Tại buổi kiểm tra mới đây tại dự án, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã yêu cầu các đơn vị chuyển sang trạng thái nước rút, thi công liên tục tại những hạng mục trọng điểm. Đồng thời phải xử lý ngay các vướng mắc thuộc thẩm quyền, không để ách tắc kéo dài. Ngoài ra, tiến độ phải luôn gắn với chất lượng và an toàn công trình.

Thời gian không còn nhiều, do đó, các điểm nghẽn sớm được tháo gỡ để các nhà thầu đẩy nhanh thi công, sớm về đích theo yêu cầu đặt ra.


Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Dự báo thời tiết ngày 16/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi

Đời sống 23:22 15/11/2026

(HTV) - Theo Dự báo thời tiết của Trung tâm KTTV quốc gia, thời tiết ngày 16/11, TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi.

Bán đảo Istria là khu vực trồng ô liu tốt nhất thế giới

Thế giới 18:51 15/11/2026

(HTV) - Bán đảo Istria ở Croatia vừa đánh dấu cột mốc lần thứ 10 được vinh danh là khu vực trồng ô liu tốt nhất thế giới.

Mở rộng không gian văn hóa đêm, tăng sức hút cho TP. Hồ Chí Minh

Sách hay cuối tuần 18:19 15/11/2026

(HTV) - Không chỉ là điểm đến của những người yêu sách, Đường sách TP. Hồ Chí Minh đang từng bước trở thành không gian sinh hoạt văn hóa về đêm với nhiều hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm thủ công và sáng tạo, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần người dân, du khách.

"Con ngựa thành Troy" - Hành động chống rác thải nhựa tại Thổ Nhĩ Kì

Thế giới 18:52 15/11/2026

(HTV) - Một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt mang hình dáng "con ngựa thành Troy" khổng lồ bằng gỗ, cao tới 6 mét, vừa bất ngờ xuất hiện tại thành phố ven biển Antalya của Thổ Nhĩ Kì.

Xem thêm