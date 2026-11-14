Samsung A.I. Living: Trải nghiệm hệ sinh thái nhà thông minh trong không gian lưu trú tại TP. Hồ Chí Minh

Từ ngày 9/11 đến hết ngày 31/12/2026, Samsung Việt Nam phối hợp cùng KiN Hotel Group triển khai dự án “Sống thông minh cùng A.I. – Khi công nghệ biết quan tâm” tại KiN Wander Tân Phong. Đây là mô hình đưa hệ sinh thái thiết bị gia dụng và nghe nhìn tích hợp A.I. vào không gian lưu trú, giúp người dùng tiếp cận công nghệ nhà thông minh thông qua những hoạt động sinh hoạt thực tế, thay vì chỉ trải nghiệm sản phẩm riêng lẻ tại showroom.

Không gian trải nghiệm Samsung A.I. Living tại KiN Wander Tân Phong, nơi khách lưu trú có thể tìm hiểu và sử dụng hệ sinh thái thiết bị thông minh

Điều khiển nhiều thiết bị thông minh chỉ với một lần chạm

Điểm nổi bật của hệ sinh thái Samsung A.I. Living là khả năng kết nối và quản lý nhiều thiết bị thông qua ứng dụng SmartThings. Thay vì phải điều khiển từng thiết bị riêng biệt, người dùng có thể thiết lập các kịch bản hoạt động phù hợp với nhu cầu và thói quen sinh hoạt.

Chẳng hạn, với chế độ Welcome Home, người dùng có thể cài đặt sẵn một chuỗi thao tác để khi trở về, chỉ cần một lần chạm trên ứng dụng, đèn trong phòng sẽ bật sáng, máy lạnh khởi động và TV sẵn sàng hoạt động. Các thiết bị được đồng bộ theo kịch bản đã thiết lập, giúp người dùng nhanh chóng chuẩn bị không gian nghỉ ngơi mà không cần thực hiện nhiều thao tác.

Các kịch bản sinh hoạt được thiết lập trên SmartThings, cho phép người dùng kích hoạt và quản lý nhiều thiết bị theo nhu cầu

Bên cạnh đó, SmartThings cho phép phân chia và quản lý thiết bị theo từng khu vực trong căn hộ. Với tính năng Group Control, người dùng có thể bật, tắt đồng thời nhiều đèn, điều chỉnh độ sáng và màu sắc phù hợp với từng hoạt động. Những thiết bị tương thích như máy lạnh hay tủ lạnh cũng có thể được theo dõi, điều chỉnh trực tiếp trên ứng dụng tùy theo tính năng hỗ trợ.

Người dùng có thể theo dõi, điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh và tùy chỉnh hệ thống chiếu sáng thông qua ứng dụng SmartThings

Không chỉ dừng lại ở việc điều khiển từ xa, hệ sinh thái A.I. Living còn hướng đến khả năng cá nhân hóa trải nghiệm sử dụng thiết bị thông qua các kịch bản được thiết lập theo nhu cầu. Nhờ đó, công nghệ có thể hỗ trợ người dùng quản lý không gian sống thuận tiện hơn, đặc biệt trong những ngày có lịch trình làm việc bận rộn.

Quản lý giặt sấy và theo dõi điện năng ngay trên điện thoại

Ngoài khả năng điều khiển các thiết bị trong phòng, SmartThings còn hỗ trợ người dùng quản lý công việc gia đình. Với tính năng Smart Control trên thiết bị giặt sấy tương thích, người dùng có thể lựa chọn chương trình giặt, khởi động thiết bị qua điện thoại khi đáp ứng điều kiện cài đặt, đồng thời theo dõi trạng thái hoạt động mà không cần thường xuyên kiểm tra trực tiếp.

Khi chu trình giặt hoàn tất hoặc phát sinh lỗi, ứng dụng có thể gửi thông báo đến điện thoại. Tính năng này giúp người dùng chủ động sắp xếp thời gian, kết hợp việc giặt giũ với những hoạt động khác trong ngày.

SmartThings hỗ trợ lựa chọn chương trình giặt sấy, theo dõi trạng thái thiết bị và gửi thông báo khi chu trình hoàn tất

Đáng chú ý, SmartThings Energy còn cung cấp thông tin về lượng điện năng tiêu thụ, ước tính chi phí sử dụng và đưa ra những gợi ý tiết kiệm năng lượng. Đối với các thiết bị tương thích, A.I. Energy Mode hỗ trợ tối ưu mức tiêu thụ điện, giúp người dùng có thêm công cụ theo dõi và quản lý chi phí sinh hoạt.

Tại KiN Wander Tân Phong, hệ sinh thái trải nghiệm bao gồm nhiều thiết bị Samsung như A.I. TV, loa Music Frame, Music Studio, tủ lạnh Bespoke A.I. Family Hub và máy giặt sấy Bespoke A.I.. Việc kết hợp các thiết bị trong cùng không gian giúp khách lưu trú hình dung rõ hơn cách công nghệ kết nối có thể hỗ trợ những nhu cầu từ giải trí, nghỉ ngơi đến quản lý việc nhà.

Khác với hình thức trải nghiệm ngắn tại các điểm trưng bày, mô hình lưu trú cho phép người dùng tiếp xúc với các tính năng trong suốt quá trình sinh hoạt. Qua đó, khách hàng có thêm cơ sở đánh giá mức độ tiện ích và sự phù hợp của hệ sinh thái nhà thông minh trước khi cân nhắc ứng dụng vào không gian sống của mình.

Dự án được triển khai tại KiN Wander Tân Phong – The Moonage, số 23 (Lô III), đường số 75, phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh. Hoạt động trải nghiệm Samsung A.I. Living dành riêng cho khách lưu trú tại địa điểm này trong thời gian diễn ra chương trình.