Saigon Phantom vô địch giải Esports Quốc gia VMC mùa Thu 2026

Saigon Phantom khẳng định sức mạnh tại chung kết VMC

Vòng chung kết Giải Vô địch Thể thao điện tử Quốc gia Mobile Legends: Bang Bang (VMC) mùa Thu 2026 diễn ra cuối tuần qua tại TP. Hồ Chí Minh, với Saigon Phantom là tâm điểm trong cuộc đua giành chức vô địch. Sự kiện do Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị tổ chức, mang thông điệp “Unbroken”.

Ngày hội thu hút đông đảo người hâm mộ Esports và giới trẻ tham gia. Bên cạnh các trận đấu, khán giả còn được trải nghiệm nhiều hoạt động, gặp gỡ tuyển thủ, các KOL và theo dõi những trận showmatch

Ở cuộc đua đến chức vô địch, Noob Team giành chiến thắng 3-1 trước Tanquillizer tại chung kết nhánh thua, qua đó giành quyền tái đấu Saigon Phantom. Tuy nhiên, trong trận quyết định, Saigon Phantom tiếp tục thể hiện phong độ vượt trội và giành chiến thắng 4-1 để lên ngôi vô địch.

Saigon Phantom khẳng định sức mạnh tại chung kết VMC

Đáng chú ý, Daylight Nguyễn Việt Anh được bình chọn là Vận động viên xuất sắc nhất vòng chung kết. Thành tích này ghi nhận dấu ấn cá nhân của tuyển thủ trong hành trình chinh phục danh hiệu của đội.

Vô địch VMC mùa Thu, Saigon Phantom giành vé dự giải Đông Nam Á

Chức vô địch VMC mùa Thu 2026 mang về cho Saigon Phantom tiền thưởng 250 triệu đồng cùng suất tham dự MLBB Championship Tour SEA. Đây là cơ hội để đội tuyển tiếp tục tranh tài ở đấu trường khu vực, hướng đến mục tiêu góp mặt tại giải vô địch thế giới.

Vô địch VMC mùa Thu, Saigon Phantom giành vé dự giải Đông Nam Á

Với danh hiệu mới, Saigon Phantom trở thành đội tuyển Mobile Legends: Bang Bang Việt Nam đầu tiên vô địch hai mùa VMC trong cùng năm 2026. Chiến thắng cũng khẳng định vị thế của đội tuyển tại sân chơi Esports quốc gia.

Kính mời quý khán giả xem thêm tại link: https://www.youtube.com/watch?v=mANlByXh2I0