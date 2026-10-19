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Thể thao

Games ON Hải Phòng 2026 thu hút gần 50.000 lượt khách

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(HTV) - Games ON: Hải Phòng 2026 mang thể thao điện tử (Esports) đến gần hơn với công chúng thông qua chuỗi hoạt động thi đấu, trải nghiệm, giao lưu và âm nhạc. Diễn ra tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng, ngày hội thu hút gần 50.000 lượt khách trong hai ngày.

Games ON đưa Esports ra không gian công cộng

Với chủ đề “Đất Cảng Mở Hội, Vội Cũng Đến Chơi”, Games ON: Hải Phòng 2026 diễn ra cuối tuần qua, biến Quảng trường Nhà hát thành phố thành điểm hẹn của cộng đồng yêu game. Sự kiện có hơn 20 tựa game, chín khu vực trải nghiệm cùng nhiều hoạt động giải trí dành cho công chúng.

Games ON Hải Phòng 2026 thu hút gần 50.000 lượt khách - Ảnh 1.
Games ON Hải Phòng 2026 thu hút gần 50.000 lượt khách - Ảnh 2.

Chương trình do VNGGames phối hợp cùng UBND TP. Hải Phòng tổ chức

Đây là ngày hội kết hợp thể thao điện tử, văn hóa và giải trí ngoài trời lần đầu tiên diễn ra tại trung tâm thành phố. Qua đó, Esports được đưa ra khỏi không gian màn hình để tiếp cận gần hơn với đời sống thường nhật.

Games ON Hải Phòng 2026 thu hút gần 50.000 lượt khách - Ảnh 3.
Games ON Hải Phòng 2026 thu hút gần 50.000 lượt khách - Ảnh 4.

Ngày hội Games ON đưa Esports ra không gian công cộng

Tâm điểm của ngày hội là ba trận chung kết cấp quốc gia, với hơn 30 vận động viên tranh tài ở các nội dung Đấu Trường Chân Lý Đơn Nữ, Đấu Trường Chân Lý Sinh viên và Liên Minh Huyền Thoại. Những trận đấu vốn quen thuộc với khán giả qua màn hình nay diễn ra giữa quảng trường, thu hút người hâm mộ và cả những người lần đầu tiếp xúc với Esports.

Kết nối cộng đồng qua trải nghiệm và văn hóa

Bên cạnh các trận chung kết, ngày hội bố trí nhiều khu vực để người tham dự chơi thử game, tham gia minigame và gặp gỡ tuyển thủ, streamer cùng các nhà sáng tạo nội dung. Những màn trình diễn cosplay cũng đưa các nhân vật trong thế giới số đến gần hơn với đời thực. Nhờ đó, khoảng cách giữa người chơi, vận động viên và công chúng được rút ngắn.

Games ON Hải Phòng 2026 thu hút gần 50.000 lượt khách - Ảnh 5.
Games ON Hải Phòng 2026 thu hút gần 50.000 lượt khách - Ảnh 6.

Tại ngày hội, những màn trình diễn cosplay cũng đưa các nhân vật trong thế giới số đến gần hơn với đời thực

Tinh thần kết nối này cũng gợi mở cách tiếp cận phù hợp với định hướng tại Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Theo đó, văn hóa cần thấm sâu vào đời sống, đồng thời phát huy tiềm năng của các ngành công nghiệp văn hóa.

Games ON Hải Phòng 2026 thu hút gần 50.000 lượt khách - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Trần Sơn - Giám đốc Phát triển Thể thao điện tử VNGGames – chia sẻ về định hướng đưa Esports đến gần hơn với công chúng thông qua các hoạt động trải nghiệm và giao lưu tại Games ON Hải Phòng 2026

Từ thi đấu, trải nghiệm game đến giao lưu và âm nhạc, Games ON tạo nên không gian để nhiều thế hệ cùng tham gia và tìm thấy niềm vui theo cách riêng. Với gần 50.000 lượt khách trong hai ngày, sự kiện cho thấy tiềm năng kết hợp Esports với các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại không gian đô thị.

Games ON Hải Phòng 2026 thu hút gần 50.000 lượt khách - Ảnh 8.
Games ON Hải Phòng 2026 thu hút gần 50.000 lượt khách - Ảnh 9.

Games ON Hải Phòng 2026 góp phần đưa Esports đến gần hơn với công chúng, đồng thời mở ra cơ hội kết nối thể thao điện tử với các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương

Giá trị của ngày hội không chỉ nằm ở những nhà vô địch, mà còn ở cơ hội giúp công chúng hiểu hơn về thể thao điện tử và cộng đồng phía sau. Qua đó, Esports có thêm cơ hội hiện diện gần gũi hơn trong đời sống văn hóa thành phố.

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