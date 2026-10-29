Sà lan điện chạy bằng năng lượng tái tạo, hướng đến logistics xanh

Việc ứng dụng phương tiện chạy điện trong vận tải hàng hóa đang mở thêm hướng tiếp cận cho quá trình giảm phát thải của ngành logistics. Mô hình sà lan điện CMA CGM Electra kết hợp phương tiện vận tải với nguồn điện tái tạo tại cảng, hướng đến giảm tác động môi trường trong chuỗi cung ứng hàng xuất khẩu.

Tập đoàn CMA CGM phát triển sà lan điện CMA CGM Electra với sự hợp tác của Gemadept và Nike, đưa phương tiện vận tải chạy điện vào chuỗi logistics phục vụ hàng xuất khẩu. Đáng chú ý, mô hình kết hợp vận tải đường thủy nội địa với hạ tầng sạc sử dụng điện tái tạo, hướng đến giảm phát thải trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Sà lan CMA CGM Electra có chiều dài gần 80 m, trọng tải toàn phần 3.500 tấn và sức chở 182 TEU. Phương tiện vận hành hoàn toàn bằng điện, kết nối điểm tập kết hàng hóa của Nike tại khu vực Bình Dương trước sáp nhập với cảng Gemalink thuộc khu vực Cái Mép - Thị Vải.

Sà lan điện CMA CGM Electra vận chuyển hàng xuất khẩu tại Việt Nam

Bên cạnh việc sử dụng điện thay cho nhiên liệu truyền thống, phương tiện được trang bị công nghệ pin CATL, với thời gian sạc khoảng 4 giờ. Hạ tầng sạc chuyên dụng tại cảng Gemalink sử dụng nguồn điện tái tạo được chứng nhận từ hệ thống điện mặt trời phát triển ngay tại cảng.

Theo ông Bo Wegener - Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn CMA CGM, Việt Nam là thị trường chiến lược của doanh nghiệp, đồng thời có hệ thống đường thủy nội địa rộng khắp. Ông cho biết việc hợp tác với Gemadept và Nike tạo điều kiện đưa ý tưởng vận tải điện vào thực tế.

Việt Nam là một thị trường chiến lược rất, rất quan trọng đối với Tập đoàn CMA CGM. Đây cũng là thị trường có hệ thống đường thủy nội địa rộng khắp. Chúng tôi rất vui khi có thể thiết lập mối quan hệ hợp tác này cùng Gemadept và Nike. Điều quan trọng là có những đối tác mạnh, sẵn sàng cùng nhau biến ý tưởng thành hiện thực. Ông Bo Wegener - Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Tập đoàn CMA CGM

Sà lan điện hướng đến giảm phát thải trong chuỗi cung ứng

Không chỉ tập trung vào phương tiện vận tải, dự án còn hướng đến giảm tác động môi trường trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Bà Cimarron Nix - Giám đốc phát triển bền vững của Nike, Inc., cho biết phần lớn lượng phát thải toàn cầu của doanh nghiệp nằm ngoài phạm vi hoạt động trực tiếp của Nike. Vì vậy, Nike xem xét các hoạt động sản xuất, vận tải và nguyên vật liệu để tìm cách giảm tác động tổng thể.

Sà lan điện có khả năng vận chuyển hơn 50.000 TEU mỗi năm và giảm khoảng 778 tấn CO₂

Theo đại diện Nike, việc phối hợp với các đối tác vận tải và sản xuất là một phần trong nỗ lực tạo ra tác động giảm phát thải ở quy mô lớn.

Về hiệu quả dự kiến, CMA CGM tính toán sà lan có khả năng vận chuyển hơn 50.000 TEU mỗi năm, giúp giảm khoảng 778 tấn CO₂.

Hạ tầng sạc tại cảng Gemalink sử dụng nguồn điện tái tạo được chứng nhận từ hệ thống điện mặt trời tại cảng

Theo tính toán của CMA CGM, hơn 50.000 TEU hàng hóa mỗi năm, giảm khoảng 778 tấn CO₂. Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đánh giá và tối ưu hiệu quả vận hành, đồng thời nghiên cứu khả năng nhân rộng mô hình tại Việt Nam và những thị trường có điều kiện phù hợp.

Việc ứng dụng sà lan điện mở ra một phương án giảm phát thải trong vận tải thủy nội địa. Tuy nhiên, hiệu quả dài hạn và khả năng mở rộng mô hình cần được đánh giá dựa trên kết quả vận hành, điều kiện hạ tầng sạc và khả năng cung cấp điện tái tạo.