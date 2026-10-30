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Giáo dục

Rèn bản lĩnh pháp lý số cho thế hệ trẻ

LY LY, MINH KHÔI, KIM NGỌC
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(HTV) - Hướng đến kỷ niệm 50 năm thành lập Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP. Hồ Chí Minh và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, Khoa Luật và Khoa học liên ngành vừa tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật năm 2026 với chủ đề "CyberLaw Challenge - Thế hệ trẻ và bản lĩnh pháp lý số".

Cuộc thi thu hút hơn 80 sinh viên đăng ký tham gia, với 6 đội thi chính thức. Các đội trải qua 3 vòng thi gồm sân khấu hóa tuyên truyền pháp luật, giải mã ô chữ và giải quyết tình huống thực tiễn. Nội dung tập trung vào những vấn đề pháp lý trong môi trường số như bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng, phòng chống lừa đảo trực tuyến, trí tuệ nhân tạo và trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội.

Rèn bản lĩnh pháp lý số cho thế hệ trẻ - Ảnh 1.
Rèn bản lĩnh pháp lý số cho thế hệ trẻ - Ảnh 2.

Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật năm 2026, chủ đề "CyberLaw Challenge - Thế hệ trẻ và bản lĩnh pháp lý số"

Sinh viên Nguyễn Ngọc Phú chia sẻ: "Những kiến thức, kỹ năng pháp lý thu nhận được; cách vận dụng vào việc nhận diện rủi ro, ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng".

Thông qua các phần thi, sinh viên có cơ hội vận dụng kiến thức pháp luật vào những tình huống thực tế, đồng thời rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng lập luận và khả năng làm việc nhóm.

Sinh viên diễn tập các tình huống, trau dồi kỹ năng ứng xử trên không gian mạng - Ảnh 4

Sinh viên diễn tập các tình huống, trau dồi kỹ năng ứng xử trên không gian mạng

Tiến sĩ Lê Văn Quyến - Phó Trưởng khoa Khoa Luật và Khoa học Liên ngành chia sẻ: "Ý nghĩa của cuộc thi trong việc đổi mới giáo dục pháp luật; giúp sinh viên hình thành tư duy pháp lý, kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch và ý thức trách nhiệm khi tham gia không gian mạng".

Kết thúc cuộc thi, đội "Từ A - Z" giành giải Quán quân. Ban Tổ chức đồng thời lựa chọn 5 sinh viên tiêu biểu đại diện Phân hiệu tham gia Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật năm 2026 cấp Học viện tại Hà Nội. Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, thúc đẩy văn hóa ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng, hướng đến xây dựng thế hệ công dân số có kiến thức, bản lĩnh và ý thức thượng tôn pháp luật.


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