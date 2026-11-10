Rạch Văn Thánh bắt đầu được cải tạo sau hơn 30 năm chờ đợi

Người dân kỳ vọng môi trường sống sớm được cải thiện

Gói thầu Xây lắp 1 thuộc Dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh vừa chính thức khởi công. Đây là dấu mốc quan trọng, mở đầu quá trình thi công các hạng mục của dự án, đồng thời đáp ứng mong đợi kéo dài nhiều năm của người dân sinh sống trong khu vực.

Hiện trạng rạch Văn Thánh trước khi cải tạo với dòng nước ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Sau khi dự án hoàn thành, khu vực được kỳ vọng sẽ có diện mạo xanh, sạch và khang trang hơn

Sau hơn 30 năm chờ đợi, nhiều hộ dân nằm trong phạm vi dự án bày tỏ phấn khởi khi công trình bắt đầu triển khai. Người dân kỳ vọng dự án được thực hiện đúng kế hoạch, sớm đưa vào khai thác, qua đó cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập nước và cảnh quan đô thị.

Ông Nguyễn Trung Giá, người dân phường Thạnh Mỹ Tây, cho biết môi trường khu vực trước đây chịu ảnh hưởng nặng nề, tình trạng ô nhiễm diễn ra cả khi trời nắng lẫn lúc mưa, kèm theo ngập nước. Vì vậy, người dân mong dự án sớm hoàn thành để có môi trường sống sạch đẹp, văn minh hơn.

Cùng chung mong muốn, bà Nguyễn Thị Hồng Hà, người dân phường Thạnh Mỹ Tây, kỳ vọng các hộ dân phối hợp bàn giao mặt bằng để công trình được triển khai thuận lợi, góp phần xây dựng TP. Hồ Chí Minh xanh, sạch, đẹp và đáng sống.

Theo bà Bùi Thị Hồng Quế - Chủ tịch UBND phường Thạnh Mỹ Tây, mặt bằng phục vụ gói thầu Xây lắp 1 hiện đã được bàn giao trên 50%, dự kiến hoàn thành trong tháng 11. Địa phương tiếp tục ghi nhận ý kiến của người dân, phối hợp với các sở, ngành thành phố đề xuất giải pháp phù hợp theo quy định, bảo đảm quyền lợi và điều kiện an cư, lạc nghiệp của người dân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công.

Đẩy nhanh tiến độ, hướng đến chỉnh trang đô thị bền vững

Gói thầu Xây lắp 1 có chiều dài hơn 400 mét, từ đường Võ Oanh đến khu vực cầu Văn Thánh 1. Các hạng mục thi công gồm kè và nạo vét rạch, hệ thống thoát nước mưa, hào kỹ thuật, đường giao thông, cảnh quan, chiếu sáng và hệ thống nước thải. Đây là một trong 3 gói thầu xây lắp chính của dự án.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công gói thầu xây lắp đầu tiên, đánh dấu bước khởi đầu trong quá trình cải tạo rạch Văn Thánh

Ông Đậu An Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP. Hồ Chí Minh, cho biết chủ đầu tư đã chỉ đạo các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế ứng dụng mô hình BIM để kiểm soát tiến độ và chất lượng công trình. Đối với đặc thù thi công tuyến kênh rạch, công tác nạo vét, vận chuyển và tiếp nhận bùn thải được chuẩn bị từ sớm nhằm hạn chế nguy cơ ảnh hưởng tiến độ. Đơn vị cũng nghiên cứu giải pháp gia cố nền đất yếu để đẩy nhanh quá trình thi công.

Tại lễ khởi công, ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công. Đồng thời, các nhà thầu cần tập trung nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị để triển khai công trình đúng tiến độ theo hợp đồng đã cam kết.

Việc khởi công dự án mở ra kỳ vọng cải thiện môi trường, giải quyết tình trạng ngập nước, từng bước chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực

Dự án rạch Văn Thánh có tổng chiều dài gần 2,3 km; trong đó, tuyến chính từ hẻm đường Võ Oanh đến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè dài gần 2 km. Công trình thực hiện nạo vét sâu 3 mét, rộng từ 25-80 m, với tổng vốn đầu tư hơn 8.500 tỷ đồng. Hai gói thầu còn lại gồm các hạng mục kè, nạo vét rạch, hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, cầu đi bộ và cầu Phú An sẽ tiếp tục được khởi công trong thời gian tới.

Dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2028, dự án được kỳ vọng góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường, cải thiện khả năng thoát nước, chống ngập, chỉnh trang đô thị, kết nối giao thông và hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến. Công trình cũng góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 của TP. Hồ Chí Minh là di dời hơn 40.000 căn nhà ven kênh rạch, với tổng chiều dài gần 400 km.