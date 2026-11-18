Màn hình sau tích hợp A.I., mở rộng khả năng tương tác

Xiaomi 18 Pro Series đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển sản phẩm cao cấp của Xiaomi với màn hình sau tích hợp A.I., mở rộng khả năng tương tác, nhiếp ảnh và cá nhân hóa thiết bị. Màn hình thứ hai được tích hợp liền mạch với cụm camera Leica, không chỉ hiển thị thông tin mà còn hỗ trợ selfie bằng camera chính, sáng tạo nội dung và tương tác với A.I..

Xiaomi 18 Pro Max sở hữu màn hình sau 2,9 inch, trong khi Xiaomi 18 Pro được trang bị màn hình 2,7 inch. Cả hai sử dụng tấm nền M11 LTPO AMOLED tùy chỉnh, hỗ trợ tần số quét thích ứng 1-120Hz, độ sáng tối đa 4.000 nit và Always-on Display. Màn hình được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2.

Màn hình sau cho phép người dùng tận dụng hệ thống camera Leica để chụp selfie và quay vlog. Khả năng xem trước khung hình trực tiếp giúp điều chỉnh bố cục, góc chụp và biểu cảm; đồng thời hỗ trợ chụp ảnh qua cảm ứng, nút âm lượng hoặc cử chỉ tay. Khi selfie nhóm từ ba người trở lên, thiết bị có thể tự động chuyển sang camera góc siêu rộng. Chế độ Photo Booth với nhiều mẫu bố cục cũng mang đến thêm lựa chọn sáng tạo.

Người dùng trải nghiệm màn hình sau trên Xiaomi 18 Pro Max (phiên bản Đỏ Velvet hoàn thiện mờ) để xem trước khung hình trực tiếp khi chụp ảnh bằng hệ thống camera Leica trong điều kiện thiếu sáng

Trong quá trình sử dụng hằng ngày, màn hình sau hỗ trợ hiển thị nhanh cuộc gọi, thông báo, lịch hẹn, chỉ dẫn điều hướng và các thông tin cần thiết mà không cần mở màn hình chính. Người dùng có thể ghim văn bản, hình ảnh hoặc tùy chỉnh giao diện với đồng hồ, hình nền động và hiệu ứng thú cưng.

Khả năng tương tác được mở rộng với GenAI Apps, cho phép tạo ứng dụng đơn giản bằng ngôn ngữ tự nhiên mà không cần kiến thức lập trình, cùng hơn 50 ứng dụng mẫu. Màn hình hỗ trợ dịch hội thoại trực tiếp qua hai màn hình, nhắc chữ khi quay vlog và tương tác với trợ lý AI thông qua Gemini Live trên các phiên bản được hỗ trợ. Dự kiến cuối tháng 12/2026, Xiaomi bổ sung tính năng tạo hình nền động và hình nền ảnh nhóm bằng AI thông qua bản cập nhật OTA.

Camera kép Leica 200MP, hiệu năng Snapdragon 2nm và pin dung lượng lớn

Xiaomi 18 Pro Series được trang bị hệ thống camera kép Leica 200MP, gồm camera chính và camera telephoto. Cả Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max đều sở hữu camera chính Leica 200MP với cảm biến lớn 1/1,28 inch, khẩu độ f/1.67 và chống rung quang học OIS. Kết hợp ống kính Leica Summilux và thiết kế quang học Leica UltraPure, hệ thống camera tăng khả năng thu sáng, hạn chế phản xạ và cải thiện chất lượng hình ảnh trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Xiaomi 18 Pro Max phiên bản màu Trắng nổi bật với màn hình sau 2,9 inch tích hợp liền mạch cùng cụm camera kép Leica 200MP

Trong đó, Xiaomi 18 Pro Max sử dụng cảm biến Light Fusion 960L tích hợp công nghệ LOFIC HDR với dải tương phản động lên đến 16,2EV, giúp giữ chi tiết ở cả vùng sáng và vùng tối. Xiaomi 18 Pro được trang bị cảm biến Light Fusion 960.

Camera telephoto tiềm vọng Leica 200MP có cảm biến 1/1,56 inch, tiêu cự 75mm và zoom quang học 3,2x. Công nghệ In-Sensor Zoom hỗ trợ các mức tiêu cự tương đương 150mm và 300mm, phục vụ chụp chân dung đến các chủ thể ở khoảng cách xa. Công nghệ lăng kính Power Prism cải thiện khả năng thu sáng, trong khi lấy nét ở khoảng cách 12cm hỗ trợ chụp macro. Camera góc siêu rộng Leica 50MP với góc nhìn 102 độ mở rộng khả năng chụp phong cảnh và ảnh nhóm.

Thiết kế mặt lưng của Xiaomi 18 Pro Max phiên bản màu Đen, trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 tiến trình 2nm và viên pin Silicon-Carbon 7.050mAh

Bộ đôi cung cấp ba phong cách màu ảnh Original, Leica Authentic và Leica Vibrant; cùng các phong cách B&W Film, Iconic CCD và Modern Vintage thuộc tính năng Essential Moment. Các công cụ AI Portrait Fill Light, Xiaomi ProCut, AI Composition và AI Deblur hỗ trợ tối ưu ánh sáng, bố cục và độ sắc nét. Khả năng quay video gồm 8K 30fps, 4K 120fps Dolby Vision và định dạng Log 10-bit.

Về hiệu năng, Xiaomi 18 Pro Max sử dụng Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, trong khi Xiaomi 18 Pro trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 6, đều trên tiến trình 2nm của TSMC. Theo Qualcomm, phiên bản Pro Max cải thiện hiệu năng CPU lên đến 13%, GPU 44% và NPU 35% so với thế hệ tiền nhiệm; Xiaomi 18 Pro tăng hiệu năng CPU 10% và GPU 35%.

Bộ đôi trang bị hệ thống tản nhiệt 3D IceLoop, diện tích 5.615mm² trên Pro Max và 4.288mm² trên Pro. Xiaomi 18 Pro Max có pin Silicon-Carbon 7.050mAh, sạc nhanh 100W; Xiaomi 18 Pro có pin 6.000mAh, sạc nhanh 90W. Cả hai hỗ trợ sạc không dây 50W và sạc ngược.

Xiaomi 18 Pro Max tùy chọn màu Xanh Thiên Hà gây ấn tượng với hiệu ứng ánh sáng lấy cảm hứng từ bầu trời đêm cùng màn hình sau M11 LTPO AMOLED độ sáng tối đa 4.000 nit

Màn hình chính của Xiaomi 18 Pro có kích thước 6,4 inch, Xiaomi 18 Pro Max là 6,9 inch. Cả hai sử dụng OLED M11, HyperRGB 2.0, độ phân giải 1.5K, độ sâu màu 12-bit, tần số quét 1-120Hz và độ sáng tối đa 4.000 nit. Thiết bị cài sẵn Xiaomi HyperOS 4, tích hợp Xiaomi HyperAI, Google Gemini và Circle to Search, đồng thời hỗ trợ kháng bụi, nước IP68.

Xiaomi 18 Pro Series chính thức ra mắt tại Việt Nam ngày 17/11/2026, nhận đặt trước đến hết ngày 3/12 và mở bán từ ngày 4/12/2026. Xiaomi 18 Pro có giá từ 39,99 triệu đồng, Xiaomi 18 Pro Max từ 43,99 triệu đồng. Trong giai đoạn đặt trước, khách hàng được giảm 6 triệu đồng, hỗ trợ trả góp lãi suất 0% và ưu đãi thu cũ đổi mới lên đến 5 triệu đồng. Các sản phẩm được phân phối tại Xiaomi Store, website mi.com, sàn thương mại điện tử và hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.