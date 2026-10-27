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Đời sống

Quỹ Bảo vệ môi trường TP. Hồ Chí Minh "tiếp sức" doanh nghiệp chuyển đổi xanh

QUÁCH HẰNG, THIỆN TÙNG, TẤN PHA, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Sở hữu quy mô vốn điều lệ thuộc top đầu cả nước, Quỹ Bảo vệ môi trường TP. Hồ Chí Minh đã và đang trở thành kênh tín dụng ưu đãi trọng điểm.

Với mức lãi suất cố định chỉ khoảng 3%/năm, quỹ giúp các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn lực, mạnh dạn đầu tư công nghệ hiện đại vào các công trình xử lý ô nhiễm môi trường.

Lãi suất 3%/năm: Điểm tựa tài chính vững chắc

Để đáp ứng các quy định ngày càng khắt khe của Luật Bảo vệ môi trường, nhiều doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất vẫn là bài toán chi phí. Trong bối cảnh đó, Quỹ Bảo vệ môi trường TP. Hồ Chí Minh đã mở ra cơ hội tiếp cận vốn với lãi suất vay duy trì ổn định ở mức 3%/năm trong suốt vòng đời dự án.

Là một đơn vị chuyên xử lý, tiêu hủy chất thải công nghiệp đang làm thủ tục vay vốn từ quỹ để nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, chị Võ Thị Thanh Hoàng - Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Huy Thịnh chia sẻ: "Chúng tôi có thể vay được 70% vốn dự án để đầu tư xây dựng hệ thống xử lý tốt hơn. Lãi suất thấp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, từ đó có nguồn lực để mở rộng quy mô và lên kế hoạch trả nợ hiệu quả hơn".

Quỹ Bảo vệ môi trường TP. Hồ Chí Minh "tiếp sức" doanh nghiệp chuyển đổi xanh - Ảnh 1.

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi 3%/năm từ Quỹ Bảo vệ môi trường TP. Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn nâng cấp các hệ thống xử lý nước thải, khí thải hiện đại

Đáng chú ý, nhờ có nguồn vốn này, Huy Thịnh dự kiến sẽ chủ động lắp đặt thêm trạm quan trắc khí thải tự động. Dù đây không phải là hạng mục bắt buộc, nhưng việc tự nguyện đầu tư cho thấy ý thức giám sát chặt chẽ các hoạt động xả thải của doanh nghiệp đang được nâng cao.

Không chỉ khối tư nhân, các doanh nghiệp dịch vụ công ích cũng hưởng lợi lớn. Tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp, trong 10 năm qua, với 6 dự án được quỹ hỗ trợ vốn, đơn vị đã đầu tư thêm 17 phương tiện cuốn ép rác đạt chuẩn.

Quỹ Bảo vệ môi trường TP. Hồ Chí Minh "tiếp sức" doanh nghiệp chuyển đổi xanh - Ảnh 2.
Quỹ Bảo vệ môi trường TP. Hồ Chí Minh "tiếp sức" doanh nghiệp chuyển đổi xanh - Ảnh 3.

Dàn phương tiện cuốn ép rác đạt chuẩn được Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp trang bị nhờ nguồn vốn từ Quỹ Bảo vệ môi trường

Ông Phan Xuân Thiện - Giám đốc Công ty, nhận định: "Các phương tiện mới giúp chúng tôi tiết kiệm nhiên liệu, giảm bớt công sức cho tài xế và đảm bảo lưu thông đúng luật. Quan trọng nhất, mức lãi suất ưu đãi chỉ bằng 1/3 so với ngân hàng thương mại giúp chúng tôi giảm chi phí đáng kể, gia tăng lợi nhuận để từ đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động".

Mục tiêu giải ngân gắn với phát triển môi trường bền vững

Trải qua hơn 15 năm hoạt động, Quỹ Bảo vệ môi trường TP. Hồ Chí Minh đã giải ngân khoảng 1.000 tỷ đồng, tiếp sức cho 380 dự án môi trường trên địa bàn. Riêng trong năm 2026, quỹ tiếp tục "bơm" thêm 100 tỷ đồng vào thị trường.

Bà Cao Phong Lan - Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh định hướng hoạt động thời gian tới: "Quỹ sẽ tăng cường tính công khai, minh bạch về chính sách hỗ trợ, lãi suất và điều kiện vay. Chúng tôi cam kết đồng hành, trực tiếp hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ". Ở chiều ngược lại, bà Lan cũng lưu ý các doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ lưỡng nguồn vốn đối ứng và các điều kiện pháp lý liên quan để quá trình giải ngân diễn ra thuận lợi, đúng quy định.

Quỹ Bảo vệ môi trường TP. Hồ Chí Minh "tiếp sức" doanh nghiệp chuyển đổi xanh - Ảnh 4.

Đẩy mạnh tín dụng cho các dự án môi trường là giải pháp trọng tâm nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng TP. Hồ Chí Minh xanh, sạch giai đoạn 2026 - 2030

Dự kiến trong giai đoạn 2026 - 2030, Quỹ Bảo vệ môi trường TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, lên danh mục các dự án trọng điểm cần tập trung đầu tư. Sự chủ động này không chỉ tối ưu hóa dòng vốn tín dụng xanh, mà còn làm cầu nối vững chắc giữa các chính sách vĩ mô của thành phố với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu xây dựng một TP. Hồ Chí Minh xanh, sạch và phát triển bền vững.

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