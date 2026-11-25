Sáng 25/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội cùng các cơ quan liên quan tổ chức gặp mặt báo chí, thông tin về Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III năm 2026.

Đại diện các cơ quan tổ chức công bố nội dung và chương trình Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III năm 2026

Hơn 1,25 triệu trẻ em tham gia khảo sát lựa chọn chủ đề

Với chủ đề “Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai”, phiên họp năm nay tập trung vào những vấn đề gắn với sự phát triển của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (A.I.), tác động trực tiếp đến quá trình học tập, vui chơi, giao tiếp và phát triển của trẻ em.

Chủ đề được lựa chọn trên cơ sở khảo sát, lấy ý kiến của 1.250.584 trẻ em trên cả nước. Trong đó, nội dung “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng” nhận được 207.524 lượt bình chọn, cho thấy sự quan tâm của trẻ em đối với vấn đề an toàn trên không gian mạng.

Tại phiên họp, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận 03 nhóm nội dung trọng tâm gồm: bảo đảm môi trường số an toàn cho trẻ em; trang bị năng lực số cho trẻ em; phát huy giá trị của môi trường số vì sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Các vấn đề được đưa ra thảo luận bao gồm phòng ngừa bạo lực, xâm hại, lừa đảo và thông tin độc hại trên không gian mạng; bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư; phòng ngừa, xử lý hành vi lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo, gây hại cho trẻ em.

Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp nhận tin báo, tư vấn và hỗ trợ trẻ em bị tổn thương trên môi trường mạng. Nội dung thảo luận cũng hướng đến việc trang bị cho trẻ em kỹ năng sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả, đồng thời thúc đẩy phát triển các sản phẩm, nền tảng số thân thiện, đáp ứng nhu cầu học tập và sáng tạo của các em.

Các em thiếu nhi tham dự buổi gặp mặt báo chí thông tin về Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em năm 2026

Để chuẩn bị nội dung phiên họp, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố đã tổ chức các diễn đàn, hội nghị và hoạt động tiếp xúc “cử tri trẻ em”. Thông qua các hoạt động này, đại biểu có cơ hội lắng nghe, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của trẻ em tại địa phương, làm cơ sở đề xuất giải pháp tại phiên họp.

Các đại biểu cũng được tập huấn kiến thức về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, kỹ năng tiếp xúc cử tri, phát biểu, thảo luận, tranh luận và các chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

320 đại biểu trẻ em trực tiếp thảo luận, đề xuất chính sách

Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III có sự tham gia của 320 đại biểu từ đủ 11 tuổi đến dưới 16 tuổi, đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, 300 đại biểu do Hội đồng Đội các địa phương giới thiệu, 15 đại biểu được lựa chọn thông qua hình thức tự ứng cử và 5 đại biểu theo hình thức chỉ định.

Hình thức tự ứng cử tiếp tục thu hút sự tham gia tích cực của thiếu nhi cả nước, với 777 hồ sơ đăng ký, tăng hơn 7 lần so với 104 hồ sơ tại Phiên họp lần thứ II - năm 2024. Ngoài các đại biểu chính thức, Ban Tổ chức dự kiến lựa chọn thêm 50 trẻ em có hồ sơ tự ứng cử tiêu biểu tham gia dự thính, mở rộng cơ hội trải nghiệm hoạt động nghị trường.

Thành phần đại biểu năm nay có 237 nữ, 83 nam, trong đó có 50 đại biểu thuộc các dân tộc thiểu số. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên phiên họp có sự tham gia của đại biểu trẻ em khuyết tật, góp phần bảo đảm quyền tham gia, bày tỏ ý kiến và nguyện vọng của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Đại diện các cơ quan tổ chức và các em thiếu nhi tại buổi gặp mặt báo chí trước thềm Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III

Ngày 5/12, các đại biểu sẽ tham quan Bảo tàng Quốc hội, tìm hiểu về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, tham dự phiên khai mạc tại Hội trường Diên Hồng. Trong buổi chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ tham gia thảo luận tại 10 tổ, trao đổi và đề xuất sáng kiến xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện.

Ngày 6/12, phiên họp toàn thể sẽ diễn ra tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, với sự tham dự dự kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và đại diện các cơ quan liên quan.

Tại đây, Ban Tổ chức sẽ thông tin về kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của trẻ em tại Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II năm 2024.

Các đại biểu trẻ em sẽ đảm nhiệm những vai trò giả định như Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng và đại biểu Quốc hội; trực tiếp điều hành, thảo luận, tranh luận, giải trình và biểu quyết thông qua nghị quyết của phiên họp giả định.

Đại biểu trẻ em phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí trước thềm Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III

Sau phiên họp, những kiến nghị, đề xuất của trẻ em sẽ được tổng hợp, gửi tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần cung cấp cơ sở thực tiễn cho quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em.

Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”, các em được trải nghiệm hoạt động nghị trường, nâng cao nhận thức về quyền và bổn phận của mình, có cơ hội trực tiếp đóng góp ý kiến vào những vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống, học tập và sự phát triển của bản thân.