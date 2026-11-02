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Thời sự

Quốc hội thảo luận sửa luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người

Báo Nhân dân
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Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, hôm nay (2/11), Quốc hội làm việc cả ngày ở hội trường, cho ý kiến đối với 4 dự án luật, trong đó có dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp ở hội trường tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)

Cụ thể, đầu phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Bộ trưởng Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp đó, Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Theo Tờ trình của Chính phủ trình bày trước Quốc hội, dự thảo Luật gồm một số nội dung đáng chú ý như: mở rộng nguồn hiến, tăng cơ hội được ghép cho người bệnh; tăng cường kiểm soát và ngăn chặn hành vi mua bán mô, bộ phận cơ thể người và bảo vệ người hiến; hoàn thiện cơ chế quản lý mô, tế bào và tạo điều kiện cho sự phát triển của y học tái tạo; tăng cường các điều kiện bảo đảm cho hoạt động hiến, lấy, ghép và bảo đảm quyền lợi của người hiến.

Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Y tế sẽ có phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về 2 dự án: Luật Luật sư (sửa đổi) và Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi). Sau mỗi nội dung thảo luận, Bộ trưởng Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nguồn: https://nhandan.vn/quoc-hoi-thao-luan-sua-luat-ve-hien-lay-ghep-mo-bo-phan-co-the-nguoi-post999570.html

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