Quả bóng vàng 2026: Kane cạnh tranh Mbappé, Yamal (Ảnh: Al Jazeera)

Quả bóng vàng Ballon d'Or 2026 sẽ được trao tại thủ đô Luân Đôn trong đêm nay (26/10). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, lễ trao giải danh giá của bóng đá thế giới được tổ chức bên ngoài nước Pháp.

Giải thưởng của tạp chí France Football năm nay mang ý nghĩa đặc biệt. Sự kiện đánh dấu 70 năm kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1956. Ban tổ chức lựa chọn thủ đô nước Anh nhằm tri ân chủ nhân đầu tiên của danh hiệu, huyền thoại Stanley Matthews.

Trong số ba ứng viên hàng đầu cho Quả bóng vàng nam năm nay có tiền đạo người Anh Harry Kane. Anh trải qua một trong những mùa giải hay nhất sự nghiệp, ghi tổng cộng 73 bàn thắng. Kane góp công lớn giúp Bayern Munich vô địch Bundesliga và đưa đội tuyển Anh giành vị trí thứ ba tại World Cup 2026.

Kane sẽ cạnh tranh trực tiếp với Kylian Mbappé và Lamine Yamal. Đáng chú ý, tiền đạo người Pháp vừa chạm mốc 100 bàn thắng cho Real Madrid. Thành tích này được thiết lập trong chiến thắng 2-1 trước Barcelona ở trận El Clásico.

Dù trải qua một mùa giải không giành danh hiệu, Mbappé vẫn ghi dấu ấn trong lịch sử. Anh vượt qua Messi để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại đấu trường World Cup.

Ở mùa giải trước, danh hiệu Quả bóng vàng thuộc về Ousmane Dembélé.