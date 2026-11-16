Tôn vinh những giá trị văn hóa và nghĩa tình cộng đồng

Ban Công tác Mặt trận khu phố 8, phường Tân Sơn Hòa tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chủ đề "Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình". Ngày hội là dịp để người dân cùng giao lưu, tìm hiểu các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Ban tổ chức trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng

Tại chương trình, Ban tổ chức biểu dương 2 gương "Người tốt - Việc tốt" cấp phường và 13 "Gia đình Văn hóa tiêu biểu" năm 2026. Đây là sự ghi nhận những đóng góp tích cực của các cá nhân, gia đình trong xây dựng đời sống văn hóa và phát triển cộng đồng dân cư.

Ngày hội thu hút đông đảo đại biểu và người dân tham dự, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong khu dân cư

Bên cạnh đó, 70 suất học bổng được trao tặng đến các em học sinh học giỏi, chăm ngoan trong năm học 2026 - 2027, nhằm động viên tinh thần hiếu học và tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia, phát huy bản sắc địa phương

Với tinh thần tương thân tương ái, lãnh đạo thành phố đã trao 10 phần quà đến các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Khu phố cũng vận động trao thêm 15 phần quà, góp phần chăm lo đời sống người dân và lan tỏa những nghĩa cử nhân ái trong cộng đồng.

Hoạt động trao quà chăm lo các gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức trong khuôn khổ ngày hội

Không gian ngày hội còn được làm phong phú với nhiều hoạt động văn hóa, giao lưu và trải nghiệm như gian hàng Phụ nữ khởi nghiệp, triển lãm bộ sưu tập trang phục các dân tộc và khu vực giới thiệu sản phẩm "Tour du lịch phường Tân Sơn Hòa".

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại khu phố 8, phường Tân Sơn Hòa

Thông qua các hoạt động thiết thực, ngày hội góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền và nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình, văn minh.



