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Xã hội

Phường Bến Cát phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn minh, hạnh phúc

LÊ LINH, QUANG HUY, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại khu phố Mỹ Phước 1 và Mỹ Phước 2, phường Bến Cát là dịp nhìn lại những kết quả trong vận động nhân dân chung tay xây dựng khu dân cư, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong cộng đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Cát phối hợp với Ban Công tác Mặt trận khu phố Mỹ Phước 1 và Mỹ Phước 2 tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đến dự có đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.

Phường Bến Cát phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn minh, hạnh phúc - Ảnh 1.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại phường Bến Cát

Trong năm 2026, khu phố Mỹ Phước 1 và Mỹ Phước 2 đã tích cực vận động người dân hiến đất làm đường, tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, chấp hành pháp luật và chung tay thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

Phường Bến Cát phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn minh, hạnh phúc - Ảnh 2.

Đại biểu và người dân cùng tham dự ngày hội trong không khí đoàn kết, gắn bó

Những hoạt động này góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, phát huy vai trò tự quản tại khu dân cư và hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Phường Bến Cát phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn minh, hạnh phúc - Ảnh 3.

Các hoạt động tại ngày hội góp phần phát huy sức mạnh cộng đồng dân cư

Biểu dương những kết quả địa phương đạt được, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc đề nghị địa phương tiếp tục cụ thể hóa tinh thần đoàn kết bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, cần quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội ngay từ mỗi gia đình, khu dân cư.

Phường Bến Cát phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn minh, hạnh phúc - Ảnh 4.

Người dân chung tay xây dựng khu phố văn minh, giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp

Đồng chí cũng nhấn mạnh việc thực hiện tốt phương châm "An ninh, an toàn, an sinh và an dân"; chú trọng chăm lo người yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư bình yên, văn minh và hạnh phúc.

Phường Bến Cát phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn minh, hạnh phúc - Ảnh 5.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao tặng quà chúc mừng và động viên các gia đình tại địa phương

Dịp này, đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao tặng cây xanh, quà chúc mừng khu phố và tặng quà các gia đình chính sách, hộ dân tiêu biểu.

Phường Bến Cát phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn minh, hạnh phúc - Ảnh 6.

Điểm chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng phường Bến Cát được ra mắt với sự tham dự của lãnh đạo Thành phố

Trước đó, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã tham dự lễ ra mắt Điểm chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng phường Bến Cát. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống người cao tuổi ngay tại địa bàn dân cư.


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