Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các gương điển hình được tuyên dương.

Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2026

Nhiều mô hình dân vận sáng tạo, thiết thực từ cơ sở

Tại phường Bình Tân, mô hình "Dân vận hai kênh" với phương châm "Trực tiếp sát dân, số hóa gần dân" được triển khai đồng bộ. Mô hình kết hợp việc đến từng khu phố, từng hộ dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng với ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, vận động.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khu phố 29, phường Bình Tân cho biết việc trực tiếp gặp gỡ, trao đổi giúp người dân hiểu cán bộ và cán bộ thấu hiểu người dân. Khi có sự đồng cảm, chia sẻ giữa hai bên, những khó khăn, vướng mắc sẽ có thêm điều kiện để được giải quyết.

Trong khi đó, tại Khu phố 47, phường Gia Định, bà Võ Thị Cở, Bí thư Chi bộ khu phố, đã kiên trì vận động, tạo sự đồng thuận của 230 hộ dân thuộc diện giải tỏa toàn phần và một phần. Bà còn kết nối nguồn lực hỗ trợ 4 hộ giải tỏa toàn phần không được bồi thường, với tổng kinh phí 80 triệu đồng; duy trì chăm lo 40 phần quà mỗi tháng cho người khó khăn và tổ chức 1.400 suất ăn miễn phí.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu tham dự hội nghị

Tại Khu phố 21, phường Vĩnh Hội, ông Nguyễn Văn Bỉnh, Bí thư Chi bộ khu phố, tập trung vận động đảng viên 213, đảng viên trong chi bộ và các mạnh thường quân chung tay tổ chức hoạt động chăm lo người dân. Dù nguồn lực còn hạn chế do địa bàn có đông lao động tự do, các phong trào vẫn được duy trì tương đối đều đặn, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Đây là những cách làm tiêu biểu trong số 384 tập thể, cá nhân được Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tuyên dương tại hội nghị.

Phát huy hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" giai đoạn 2026-2030

Mô hình “Dân vận hai kênh” phát huy hiệu quả kết hợp giữa tiếp xúc trực tiếp và ứng dụng công nghệ số

Năm 2026, toàn Thành phố có 15.661 mô hình "Dân vận khéo" đăng ký thực hiện; trong đó, 10.285 mô hình đạt hiệu quả và 2.096 mô hình được nhân rộng tại cơ sở. Nhiều mô hình đã phát huy sức dân trong chỉnh trang đô thị, chăm lo an sinh xã hội, chuyển đổi số và giữ gìn an ninh trật tự.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, trong giai đoạn 2026-2030, công tác dân vận cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hướng về cơ sở, tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh và quyền lợi thiết thực của người dân.

Phong trào “Dân vận khéo” tiếp tục hướng đến giải quyết những vấn đề thiết thực của người dân

Phong trào "Dân vận khéo" phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số, chỉnh trang đô thị và triển khai các dự án trọng điểm. Trong đó, lấy sự hài lòng và hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo; phát huy phương châm gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân.



