Đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh thăm, chúc mừng PGS.TS Lý Hòa nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết gửi lời chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam đến PGS.TS Lý Hòa, đồng thời bày tỏ sự trân trọng và tri ân đối với những đóng góp của thầy cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết gửi lời chúc mừng đến nhà giáo lão thành

PGS.TS Lý Hòa là nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Trong quá trình công tác, thầy có nhiều đóng góp mở đường cho công cuộc đổi mới giáo dục đại học. Nhiều thế hệ cán bộ, sinh viên được thầy dìu dắt đã trưởng thành, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.

Đoàn công tác bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của PGS.TS Lý Hòa

Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ vui mừng khi PGS.TS Lý Hòa hiện sống vui, khỏe bên con cháu. Dịp này, đoàn công tác đã trao hoa và quà, chúc thầy luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng để các thế hệ nhà giáo noi theo.