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Sức khỏe

Phẫu thuật nội soi cột sống giúp người bệnh đi lại sau 24 giờ

BÍCH VÂN, KIM NGỌC
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(HTV) - Nhờ ứng dụng kỹ thuật phẫu thuật nội soi ít xâm lấn, nhiều bệnh nhân thoát vị đĩa đệm tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á giảm đau rõ rệt, có thể tự đứng dậy và đi lại chỉ sau 24 giờ phẫu thuật.

Phẫu thuật nội soi mở thêm cơ hội phục hồi vận động

Từng phải chịu đựng những cơn đau cột sống kéo dài nhiều năm, việc đi lại và sinh hoạt trở thành gánh nặng đối với không ít người bệnh. Tuy nhiên, với sự phát triển của y học hiện đại, các kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn đang mở ra thêm cơ hội phục hồi vận động, kể cả với bệnh nhân cao tuổi hoặc có bệnh lý phức tạp.

Phẫu thuật nội soi cột sống giúp người bệnh đi lại sau 24 giờ - Ảnh 1.

Người bệnh cao tuổi phục hồi vận động tích cực, giảm đau rõ rệt chỉ sau 24 giờ thực hiện phẫu thuật nội soi cột sống tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á

Tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, chỉ trong một tuần, Khoa Sọ Não Cột Sống 2 đã tiếp nhận và phẫu thuật cho 4 bệnh nhân thoát vị đĩa đệm, trong độ tuổi từ 34 đến 88. Đáng chú ý, nhiều trường hợp giảm đau rõ rệt, có thể tự đứng dậy và đi lại chỉ sau 24 giờ phẫu thuật nội soi cột sống.

Một bệnh nhân 88 tuổi chia sẻ: “Tôi đau lâu lắm rồi, đi đứng rất khó khăn, nhiều khi phải có người dìu. Giờ mổ xong thấy nhẹ người, đỡ đau nhiều, tự đi lại được rồi, tôi mừng lắm”.

Hạn chế tổn thương, hỗ trợ phục hồi sớm

Theo bác sĩ Lê Ngọc Trung - Khoa Sọ Não Cột Sống 2 - Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP. Hồ Chí Minh, phẫu thuật nội soi giúp bác sĩ tiếp cận chính xác vị trí thoát vị, giải ép rễ thần kinh, đồng thời hạn chế tổn thương cơ và mô mềm xung quanh. Nhờ đó, người bệnh có thể giảm đau và phục hồi vận động sớm hơn trong những trường hợp phù hợp.

Phẫu thuật nội soi cột sống giúp người bệnh đi lại sau 24 giờ - Ảnh 2.
Phẫu thuật nội soi cột sống giúp người bệnh đi lại sau 24 giờ - Ảnh 3.

Bác sĩ Khoa Sọ Não Cột Sống 2 (Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP. Hồ Chí Minh) thực hiện kỹ thuật phẫu thuật nội soi cột sống ít xâm lấn

Việc liên tục triển khai kỹ thuật phẫu thuật nội soi và điều trị các bệnh lý cột sống tại hệ thống Bệnh viện Xuyên Á góp phần mở thêm cơ hội cho người bệnh, đặc biệt là những trường hợp phải sống chung với các cơn đau kéo dài, ảnh hưởng đến khả năng vận động và chất lượng cuộc sống.

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