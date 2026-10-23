Pháp ghi nhận ca nhiễm vi-rút Shamonda đầu tiên ở người

Vi-rút có thể từ loài dĩn (bọ mát) mang mầm bệnh ở vùng miền Đông Pháp (Nguồn: Contacto)

Bệnh nhân là một người đàn ông ngoài 60 tuổi đã tử vong sau thời gian điều trị một bệnh lý nền nghiêm trọng không liên quan.

Nhà chức trách nhận định, nạn nhân có thể đã bị loài dĩn (bọ mát) mang mầm bệnh cắn tại vùng miền Đông nước Pháp, vốn là nơi vi-rút từng lây lan ở vật nuôi vào mùa xuân và mùa hè năm nay.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang giữ liên lạc chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Pháp về sự việc này.

Theo nhà nghiên cứu vi-rút học Ben Brennan thuộc Trường Đại học Glasgow, hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng của bệnh nhân mới thực sự là yếu tố cần xem xét hàng đầu khi xem xét nguyên nhân gây tử vong. Những người bị suy giảm miễn dịch sẽ dễ mắc các bệnh nhiễm trùng mà họ không thể kiểm soát, trong khi những người khỏe mạnh bình thường sẽ hầu như không mắc bệnh.

Trang trại gia súc nơi dễ xuất hiện các vật chủ mang vi-rút Shamonda (Nguồn: Reuters)

Mầm bệnh này vốn đã được biết đến trong nhiều thập kỷ qua và chỉ xuất hiện trên động vật mà chưa từng ghi nhận ca lây nhiễm sang người.

Tại Châu Âu, vi-rút Shamonda hiện chưa nằm trong danh mục các bệnh phải chịu các biện pháp kiểm soát chính thức theo Luật Sức khỏe Động vật của Liên minh Châu Âu.

Mầm bệnh này chủ yếu gây tác động lên gia súc, khiến bò mắc bệnh bị tiêu chảy, suy nhược, biếng ăn và sốt. Khảo sát tại 9 trang trại bò sữa ở Pháp cho thấy sản lượng sữa đã sụt giảm tới 75% khi vật nuôi nhiễm bệnh.



