CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thế giới

Pháp ghi nhận ca nhiễm vi-rút Shamonda đầu tiên ở người

VIỆT TOÀN, KIM NGỌC
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Ngày 22/10, Pháp ghi nhận ca nhiễm vi-rút Shamonda đầu tiên ở người tại một bệnh viện ở thành phố Lyon. Các chuyên gia nhận định mối đe dọa từ mầm bệnh này đối với cộng đồng hiện ở mức không đáng kể, do đây chỉ là một trường hợp đơn lẻ trên bệnh nhân có hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng.

Pháp ghi nhận ca nhiễm vi-rút Shamonda đầu tiên ở người- Ảnh 1.

Vi-rút có thể từ loài dĩn (bọ mát) mang mầm bệnh ở vùng miền Đông Pháp (Nguồn: Contacto)

Bệnh nhân là một người đàn ông ngoài 60 tuổi đã tử vong sau thời gian điều trị một bệnh lý nền nghiêm trọng không liên quan.

Nhà chức trách nhận định, nạn nhân có thể đã bị loài dĩn (bọ mát) mang mầm bệnh cắn tại vùng miền Đông nước Pháp, vốn là nơi vi-rút từng lây lan ở vật nuôi vào mùa xuân và mùa hè năm nay.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang giữ liên lạc chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Pháp về sự việc này.

Theo nhà nghiên cứu vi-rút học Ben Brennan thuộc Trường Đại học Glasgow, hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng của bệnh nhân mới thực sự là yếu tố cần xem xét hàng đầu khi xem xét nguyên nhân gây tử vong. Những người bị suy giảm miễn dịch sẽ dễ mắc các bệnh nhiễm trùng mà họ không thể kiểm soát, trong khi những người khỏe mạnh bình thường sẽ hầu như không mắc bệnh.

Pháp ghi nhận ca nhiễm vi-rút Shamonda đầu tiên ở người- Ảnh 2.

Trang trại gia súc nơi dễ xuất hiện các vật chủ mang vi-rút Shamonda (Nguồn: Reuters)

Mầm bệnh này vốn đã được biết đến trong nhiều thập kỷ qua và chỉ xuất hiện trên động vật mà chưa từng ghi nhận ca lây nhiễm sang người.

Tại Châu Âu, vi-rút Shamonda hiện chưa nằm trong danh mục các bệnh phải chịu các biện pháp kiểm soát chính thức theo Luật Sức khỏe Động vật của Liên minh Châu Âu.

Mầm bệnh này chủ yếu gây tác động lên gia súc, khiến bò mắc bệnh bị tiêu chảy, suy nhược, biếng ăn và sốt. Khảo sát tại 9 trang trại bò sữa ở Pháp cho thấy sản lượng sữa đã sụt giảm tới 75% khi vật nuôi nhiễm bệnh.


Tin liên quan

Pháp ban bố lệnh giới nghiêm ở Paris và nhiều thành phố khác

Pháp ban bố lệnh giới nghiêm ở Paris và nhiều thành phố khác

(HTV) - Ngày 19/10 giờ địa phương, Chính quyền Pháp đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại một số khu vực ở Paris và nhiều thành phố khác, sau khi gia tăng bạo loạn và cướp phá trong các cuộc biểu tình chống chính phủ trên toàn quốc.

Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Sau các vụ bạo lực và cướp phá trong những cuộc biểu tình cuối tuần, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu yêu cầu triển khai lệnh giới nghiêm cục bộ từ tối 19/10. Chính phủ đồng thời mở chiến dịch điều tra quy mô lớn, huy động gần 200 điều tra viên và chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Phát hiện lỗ hổng trong nhiều trang web chính phủ châu Âu

Thế giới 23:13 22/10/2026

(HTV) - Nhiều trang web chính phủ và dịch vụ công tại châu Âu đã phải tạm ngừng hoạt động vào ngày 21/10 sau khi phát hiện các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong ngôn ngữ lập trình PHP.

Phát hiện hố sụt khổng lồ ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Phát hiện hố sụt khổng lồ ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Xã hội 10:23 23/10/2026

Tối 22/10, ông Lê Lưu Dũng - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Jungle Boss cho biết, vừa phối hợp các chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ và Ban Quản lý Vườn quốc gia khảo sát, đo đạc một hố sụt có quy mô lớn tại khu vực Chà Nòi-Khe Gát.

Ngày 23/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự án luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế

Ngày 23/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự án luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế

Chính trị 10:25 23/10/2026

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, ngày 23/10 Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường và thảo luận ở tổ về các dự án luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế.

Bắt sóng thị trường 23/10: VN-Index tăng 1,26% lên 1.760,63 điểm, giá xăng giảm hơn 1.600 đồng/lít | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 23/10: VN-Index tăng 1,26% lên 1.760,63 điểm, giá xăng giảm hơn 1.600 đồng/lít | NewZMoney

Kinh tế 08:00 23/10/2026

(HTV) - Cập nhật thị trường 23/10: VN-Index bứt phá hơn 21 điểm lên mức 1.760,63 điểm nhờ lực kéo từ nhóm bất động sản và năng lượng. Giá vàng miếng SJC tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang, giá xăng trong nước đồng loạt giảm sâu hơn 1.600 đồng/lít.

Xem thêm