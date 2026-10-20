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Thế giới

Pháp ban bố lệnh giới nghiêm ở Paris và nhiều thành phố khác

PHẠM LONG, THANH MAI
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(HTV) - Ngày 19/10 giờ địa phương, Chính quyền Pháp đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại một số khu vực ở Paris và nhiều thành phố khác, sau khi gia tăng bạo loạn và cướp phá trong các cuộc biểu tình chống chính phủ trên toàn quốc.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu khẳng định không áp dụng lệnh giới nghiêm toàn thành phố Paris, nhưng cũng không loại trừ khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp. Ông cho rằng biện pháp phù hợp lúc này là các lệnh giới nghiêm cục bộ, mang tính địa phương.

Theo đó, tại Paris, cảnh sát cấm biểu tình tại một số khu vực thủ đô từ 20 giờ, đồng thời áp dụng lệnh giới nghiêm quanh Quảng trường Cộng hòa và khu Les Halles từ 23 giờ đến 6 giờ sáng thứ Ba. Cảnh sát cho biết đã triển khai lực lượng để đảm bảo thực thi nghiêm ngặt các biện pháp này.

Pháp ban bố lệnh giới nghiêm ở Paris và nhiều thành phố khác - Ảnh 1.
Pháp ban bố lệnh giới nghiêm ở Paris và nhiều thành phố khác - Ảnh 2.
Pháp ban bố lệnh giới nghiêm ở Paris và nhiều thành phố khác - Ảnh 3.

Các cuộc biểu tình ban đầu nhằm yêu cầu cải thiện điều kiện sống đã bị các phần tử xấu lợi dụng để kích động bạo lực và cướp bóc trên diện rộng

Tại Nice, Lille, Douai, Wattignies và Denain, lệnh giới nghiêm áp dụng đối với trẻ vị thành niên. Thành phố Marseille cũng cấm tụ tập và biểu tình.

Trong khi đó, các công đoàn Pháp đang tiếp tục kêu gọi một đợt đình công và biểu tình mới vào ngày 5/11.

Chỉ sáu tháng trước cuộc bầu cử tổng thống, nước Pháp rơi vào bất ổn với các cuộc biểu tình của sinh viên, sau đó là người dân xuống đường yêu cầu cải thiện điều kiện sống. Các phần tử xấu trà trộn vào sau đó đã kích động bạo lực và gây ra các vụ cướp bóc, hôi của trên diện rộng.

Thủ tướng Lecornu đổ lỗi cho các nhóm cực tả đã góp phần gây ra các cuộc bạo loạn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua này.

Còn ứng cử viên cánh tả cứng rắn Jean-Luc Mélenchon đã yêu cầu ông Lecornu đưa ra bằng chứng, hoặc xin lỗi và không nên tiếp tục thổi bùng ngọn lửa bất ổn.


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