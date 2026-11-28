Phát hành âm nhạc theo chu kỳ trăng tròn

Ngày 27/11, Peter Gabriel ra mắt “o(backslash)i” – album gồm 13 ca khúc, được xem là tác phẩm đồng hành với “i/o” phát hành năm 2023. Với thời lượng gần 90 phút, đây là một trong những album dài nhất trong sự nghiệp của nam nhạc sĩ.

Trước đó, “i/o” gây chú ý khi Peter Gabriel lần lượt giới thiệu 12 ca khúc vào mỗi dịp trăng tròn, đồng thời phát hành các bản phối khác vào kỳ trăng non tiếp theo. Với album mới, ông tiếp tục duy trì cách phát hành gắn với chu kỳ của Mặt Trăng.

Peter Gabriel biểu diễn tại Berlin, Đức, ngày 26/5/2023 (Ảnh: AP)

Chia sẻ với Hãng tin AP, Peter Gabriel cho biết lịch phát hành này mang nhiều ý nghĩa. Ông xem đó là cách giúp con người kết nối trở lại với thiên nhiên, đồng thời tạo ra một khuôn khổ thời gian để hoàn thành các ca khúc. Việc gắn âm nhạc với những thời điểm cụ thể trong tháng cũng trở thành hình thức quảng bá hiệu quả và ít tốn kém.

Nam nhạc sĩ thừa nhận việc hoàn thiện một tác phẩm không phải lúc nào cũng có điểm dừng rõ ràng. Ông dẫn lại quan niệm của nhà thơ Paul Valéry rằng một tác phẩm nghệ thuật không bao giờ thực sự hoàn tất mà chỉ được người sáng tạo quyết định dừng lại. Với bản thân, Peter Gabriel đôi khi phải chủ động ngăn mình tiếp tục chỉnh sửa để có thể đưa ca khúc đến với công chúng.

A.I. , trách nhiệm nghệ sĩ và ký ức về Genesis

Bên cạnh âm nhạc, trí tuệ nhân tạo (A.I.) là một trong những chủ đề được Peter Gabriel quan tâm. Ông cho rằng A.I. sẽ ngày càng tạo ra nhiều sản phẩm âm nhạc với chất lượng được cải thiện nhờ sự phát triển của các thuật toán. Tuy nhiên, điều khiến ông chú ý không chỉ là tác động của công nghệ đối với ngành công nghiệp âm nhạc mà còn là những thay đổi rộng hơn trong xã hội.

Peter Gabriel đánh giá A.I. có thể mở rộng cơ hội sáng tạo, giúp nhiều người tiếp cận các công cụ làm nhạc, phim và nghệ thuật mà trước đây họ cần nhiều năm học tập, rèn luyện mới có thể thực hiện. Dù vậy, ông cũng cảnh báo quá trình này có thể khiến nhiều lao động mất việc.

Bìa album “o(backslash)i” của Peter Gabriel (Ảnh: Real World via AP)

Để bảo đảm tính minh bạch, nam nhạc sĩ đề xuất công khA.I. các câu lệnh được sử dụng trong quá trình tạo sản phẩm bằng A.I., trừ những trường hợp liên quan đến an ninh. Ông cũng cho rằng các tác phẩm cần có nhãn nhận diện rõ ràng để công chúng biết sản phẩm nào được tạo ra hoặc có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo.

Về trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ, Peter Gabriel cho rằng không nên buộc mọi nghệ sĩ phải đưa quan điểm chính trị vào tác phẩm hoặc thường xuyên lên tiếng về các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, khi thực sự có điều muốn chia sẻ, họ nên mạnh dạn bày tỏ. Ông cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc bảo vệ dân chủ, đồng thời cảnh báo con người ngày càng dễ bị tác động và thao túng bởi những luồng thông tin khác nhau.

Nhìn lại quyết định rời Genesis cách đây 5 thập kỷ, Peter Gabriel xem đó là một bước trưởng thành cần thiết trong cuộc đời. Ông từng cùng các thành viên xây dựng nhóm từ những ngày đầu, khi tất cả còn trẻ và cùng nhau thử nghiệm âm nhạc. Sau khi ông rời đi, Genesis tiếp tục phát triển theo hướng riêng.

Việc có mặt tại buổi biểu diễn cuối cùng của Genesis ở London năm 2022 mang lại cho Peter Gabriel cảm giác khép lại một chặng đường. Đó là dịp để ông nhìn lại những ngày đầu thành lập nhóm, cũng như hành trình phát triển của các thành viên sau khi mỗi người lựa chọn con đường riêng.

Qua cuộc phỏng vấn với AP, Peter Gabriel cho thấy âm nhạc trong giA.I. đoạn hiện tại không chỉ là hành trình sáng tạo cá nhân mà còn gắn với những vấn đề rộng lớn hơn, từ sự phát triển của công nghệ, vA.I. trò của nghệ sĩ đến mối quan hệ giữa con người và xã hội.

Nguồn: AP