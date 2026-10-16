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Thể thao

Ostapenko ngược dòng vào bán kết Vũ Hán mở rộng

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Jelena Ostapenko vượt qua Diana Shnaider sau màn ngược dòng ở set đầu tiên, qua đó lần thứ hai trong sự nghiệp giành quyền vào bán kết Vũ Hán mở rộng.

Ostapenko ngược dòng vào bán kết Vũ Hán mở rộng - Ảnh 1.
Ostapenko ngược dòng vào bán kết Vũ Hán mở rộng - Ảnh 2.

Ostapenko ngược dòng vào bán kết Vũ Hán mở rộng

Jelena Ostapenko giành quyền vào bán kết Vũ Hán mở rộng sau chiến thắng ngược dòng trước Diana Shnaider. Tay vợt 29 tuổi người Latvia trải qua set đầu tiên đầy khó khăn khi bị dẫn 2-5.

Tuy nhiên, Ostapenko vẫn kiên trì bám đuổi và cứu thành công hai điểm kết thúc set đấu. Sau đó, cô giành chiến thắng trong loạt tie-break để vượt lên dẫn trước.

Đà hưng phấn tiếp tục được Ostapenko duy trì ở set thứ hai. Cô nhanh chóng khép lại set đấu với tỉ số 6-1, qua đó hoàn tất chiến thắng và giành vé vào bán kết.

Đây là lần thứ hai Ostapenko góp mặt ở bán kết Vũ Hán mở rộng, sau lần đầu tiên vào năm 2017. Đồng thời, đây cũng là lần thứ hai trong mùa giải năm nay cô vào bán kết một giải WTA 1000, sau thành tích tại Doha.


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