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Thời sự

Cận cảnh công tác chuẩn bị hạ thủy kết cấu vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

MINH KHANG, KHÁNH NGUYÊN
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(HTV) - Tối 15/10, tại Nhà máy Đại Dũng, phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh, các đơn vị thi công khẩn trương kiểm tra thiết bị, phương tiện và hệ thống giá đỡ, chuẩn bị đưa kết cấu vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn xuống sà lan, vận chuyển về vị trí lắp dựng tại trung tâm Thành phố.

Khẩn trương chuẩn bị hạ thủy kết cấu vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh 2.

Toàn cảnh kết cấu vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn tại khu vực tập kết, với hệ thống khung đỡ và phương tiện thi công được bố trí phục vụ quá trình lắp dựng

Các phương tiện vận chuyển siêu trường, siêu trọng, hệ thống giá đỡ bằng thép cùng thiết bị chuyên dụng được tập kết tại khu vực cảng. Kết cấu vòm thép đã được đưa đến sát mép nước. Công nhân và kỹ thuật viên liên tục rà soát thiết bị, dây neo, phương tiện vận chuyển và vị trí tiếp nhận kết cấu trên sà lan, bảo đảm các khâu chuẩn bị được thực hiện đồng bộ.

Khẩn trương chuẩn bị hạ thủy kết cấu vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh 1.

Kết cấu thép quy mô lớn được nâng đỡ trên hệ thống giá đỡ chuyên dụng, công nhân phối hợp điều phối các công đoạn chuẩn bị cho quá trình hạ kết cấu xuống sà lan

Trên sông, tàu lai dắt và các phương tiện hỗ trợ cũng được bố trí để phục vụ việc đưa vòm thép xuống sà lan và vận chuyển đến công trường. Đây là công đoạn quan trọng trước khi kết cấu được đưa đến vị trí lắp dựng, tiến tới kết nối hai bờ sông Sài Gòn.

Khẩn trương chuẩn bị hạ thủy kết cấu vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh 4.
Khẩn trương chuẩn bị hạ thủy kết cấu vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh 5.

Công nhân kỹ thuật làm việc bên trong kết cấu thép, kiểm tra và hoàn thiện các hạng mục phục vụ quá trình lắp dựng

Theo kế hoạch điều tiết giao thông đường thủy được Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh công bố tại Thông báo số 36811/TB-SXD-QLĐT ngày 13/10/2026, từ 13 giờ đến 19 giờ ngày 19/10, luồng đường thủy tại khu vực thi công cầu chính trên sông Sài Gòn sẽ tạm cấm để đoàn sà lan chở kết cấu vòm thép vào vị trí và neo giữ tại công trường.

Khẩn trương chuẩn bị hạ thủy kết cấu vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - Ảnh 3.

Xe nâng và các thiết bị chuyên dụng được huy động tại khu vực sà lan, hỗ trợ công tác vận chuyển, bố trí thiết bị và điều phối thi công

Các công đoạn tiếp theo dự kiến triển khai trong hai ngày 21 và 22/10. Theo đó, luồng đường thủy tiếp tục tạm cấm từ 2 giờ đến 18 giờ mỗi ngày để phục vụ việc xoay sà lan, nâng hạ, định vị và hợp long kết cấu chính.

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các phương tiện thủy lưu thông qua khu vực thi công tuân thủ hướng dẫn của trạm điều tiết và hệ thống báo hiệu đường thủy, bảo đảm an toàn trong thời gian triển khai công trình.

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