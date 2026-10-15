Tay vợt Aryna Sabalenka dừng chân sớm ở vòng 32 tại Wuhan Open

Aryna Sabalenka rời sân sau trận đấu ở vòng 32 giải China Open tại Bắc Kinh (Ảnh: Reuters)

Màn lội ngược dòng của Ann Li

Tại trận đấu vòng 32 Wuhan Open, tay vợt người Belarus Aryna Sabalenka đã có khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng 6-3 trong set đầu tiên và vươn lên dẫn 4-2 ở set thứ hai. Tuy nhiên, tay vợt không được xếp hạt giống Ann Li (hạng 31 thế giới) đã lội ngược dòng thắng lại 6-4 để đưa trận đấu vào set quyết định.

Tay vợt người Mỹ Ann Li (hạng 31 thế giới) giành chiến thắng lớn sau khi vượt qua hạt giống số 1 Aryna Sabalenka (Ảnh: Reuters)

Bước sang set thứ ba, Sabalenka bị dẫn trước với tỉ số 1-4 khiến cô phải sử dụng quyền tạm dừng trận đấu để được nhân viên y tế kiểm tra (MTO). Sau khi trở lại sân, hạt giống số 1 đã cứu thành công 5 điểm quyết định và giữ cú giao bóng để rút ngắn tỷ số xuống 3-5.

Dù vậy, Ann Li vẫn duy trì được sự tập trung, tận dụng thành công điểm quyết định trận đấu thứ 10 trong loạt tie-break, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số 3-6, 6-4, 7-6(5) sau 2 giờ 27 phút thi đấu.

Thành tích của Sabalenka trong giai đoạn cuối mùa giải

Nếu xét theo lịch sử thi đấu của Sabalenka tại Wuhan Open, dừng chân tại vòng 32 là kết quả nằm ngoài dự đoán. Ở giải đấu thuộc hệ thống WTA 1000 này, cô từng ba lần đăng quang vào các năm 2018, 2019 và 2024 (giải tạm ngưng tổ chức trong giai đoạn 2020-2023 do đại dịch COVID-19).

Aryna Sabalenka chưa có thêm danh hiệu mới kể từ cú đúp vô địch tại Indian Wells và Miami vào đầu năm 2026 (Ảnh: Reuters)

Vào tháng trước, tay vợt 28 tuổi tiến vào chung kết US Open và giành ngôi Á quân sau trận đấu với Elena Rybakina. Kết quả tại Mỹ khiến Sabalenka lần đầu tiên kết thúc một mùa giải mà không có danh hiệu Grand Slam nào kể từ năm 2022, đồng thời vị trí số 1 thế giới của cô cũng chuyển sang cho Rybakina. Đầu tháng 10, tay vợt người Belarus đã dừng bước tại vòng 3 giải China Open.

Cùng ngày thi đấu 14/10 tại Wuhan Open, hạt giống số 2 người Mỹ Jessica Pegula cũng đã dừng bước. Cô để nhà vô địch Giải quần vợt Pháp Mở rộng 2017 Jelena Ostapenko lội ngược dòng giành chiến thắng sau ba set với tỷ số 2-6, 7-6(7) và 6-3.

Nguồn: Reuters